¼Ì¿¿³ÈÂç

¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï10·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¨¤Ê¤³¤Î¤«¤ï¤¤²á¤®¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ

¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡×

¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï¡Ö½©¤À¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈ±Ä¹¤¯¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥ì¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤¿Æ°¤­¤Î¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤É¤³¤«Âç¿Í¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤·¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¥í¥ó¥°Âç¡¦Âç¡¦Âç¹¥¤­¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥½¡¢Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤«¤ï¤¤¤¤ÂçÍ¥¾¡¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡¡¤³¤Î´¶¤¸¤â¹¥¤­¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¥¢»Ñ¤â

¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï9·î26Æü¤Ë¤âInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤³¤Î¤È¤­¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£´é¼þ¤ê¤¬Ä¹¤á¤ÎÁ°²¼¤¬¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈ±·Á¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÎÈ±·Á¤¬¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)