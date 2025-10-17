【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、「戦闘メカ ザブングル」「重戦機エルガイム」「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデルを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、アニメ「戦闘メカ ザブングル」より「HG 1/144 ドラン・タイプ」「HG 1/144 ザブングル・タイプ」「HG 1/144 ブラッカリィ・タイプ」、「重戦機エルガイム」より「HG 1/144 オージ[スペシャルコーティング]」「重戦機エルガイムセット3」、「装甲騎兵ボトムズ」より「HG ブルーティッシュドッグ」のプラモデルを展示している。

なお「HG 1/144 ザブングル・タイプ」「HG 1/144 ブラッカリィ・タイプ」「HG 1/144 オージ[スペシャルコーティング]」「重戦機エルガイムセット3」に関しては、本日10月17日11時と12時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定である。

「重戦機エルガイム」

「装甲騎兵ボトムズ」

(C)サンライズ