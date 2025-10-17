ハリウッドで最も稼ぐ俳優と呼ばれるドウェイン・ジョンソン主演のA24映画『The Smashing Machine（原題）』が、本国ボックスオフィスにおいて予想外の低調に見舞われている。公開2週目の週末を終えた現在、国内累計興収はわずか1,000万ドルほどにとどまっているのだ。

『ワイルド・スピード』『ジュマンジ』シリーズなど大作に立て続けに出演し、Instagramでは日本の総人口の3倍にも及ぶ3.9億人ものフォロワーを持つ“ロック様”の主演作としてはあまりにも意外な結果。さすがの本人も、「ストーリーテリングの世界において、興行収入成績は自分でコントロールできない。しかし、自分のパフォーマンスや、自分自身を役の中に没入させ、別の世界へ行くような姿勢はコントロールできる」とほどだった。

ジョンソンが伝説のレスラー、マーク・ケアーを熱演した本作は批評家からの評価も高く、トロント国際映画祭では上映後にスタンディングオベーションも巻き起こった。しかし、米公開初週末の時点で興収は600万ドルにも届かず、2週目の時点で217万ドルと早すぎるフェードアウトになりつつある。「映画は良かったと思うし、期待値も高かった」が「思ったようにならなかった」「あまりにも低調だった」と、米ヴァージニア州の劇場オーナー、マーク・オメーラはに述べている。

不遇となったこの意欲作を、現代巨匠は手厚く讃えている。ジョンソンの熱演を「信じられないような演技だった」と述べ、「これ以上の演技は、今年、いや、ほとんどの年で見られないだろう」としたのだ。さらにノーランは「本当に驚くべき革命的な作品で、時が経つにつれて理解されるようになる」とまで予言した。

『The Smashing Machine（原題）』劇中では、日本も主な舞台となるようだ。ハピネットファントム・スタジオ配給で日本公開も予定されている模様。日本ではまた違った盛り上がりに期待したい。

Source:,