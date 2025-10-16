どこでも行ける、もっと行ける。

ブロンプトン（BROMPTON）は、イギリス発祥の折りたたみ自転車ブランド。その完成度の高さは世界中の自転車ファンが認めるところで、約5年前に僕も「良すぎる」と感じて買っちゃった次第。

不定期的に新モデルを発表しているブロンプトンですが、電動ラインの最新モデルが発表されました。5年前に出てたら絶対買ってた。

Gラインゆずりのパワフルモーター

公式の動画にはほとんど情報がありませんが、ブロンプトン関連の情報を発信しているbrilliantbikesが、開発チームのリーダーへのインタビュー動画を公開しています。

重要そうな部分は…。

といった感じ。重量バランスも考慮されているようですよ。

ちなみにGラインは2025年10月14日に日本で発売されたばかりの新モデル。20インチの大きめホイールと幅広ハンドルで、マウンテンバイク的な走行感が特徴。ちょうど先日試走してきたんですけど、ほんっとに快適でした…！

まーじでGライン欲しい。折りたたむとCラインよりも一回りほど大きいんですが、乗り心地が全然違いました。はー、欲しい…。

して、今回発表された電動モデルに使われてるモーターが、電動版Gラインゆずりというわけですね。気になる電動での走行距離は、最大で約90Kmとのこと。距離は体型、服装、路面などに影響されるので、あくまで目安。

また、インタビュー動画では後付けできるモーターユニットの販売は計画にはないと語られていますね。バランスとか諸々の設計が変わるんだろうか。発売日や価格などの続報も気になるところ！

Source: BROMPTON, YouTube