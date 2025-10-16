やりやがった！ 神折りたたみ自転車、ブロンプトンから「軽い電チャリ」登場
どこでも行ける、もっと行ける。
ブロンプトン（BROMPTON）は、イギリス発祥の折りたたみ自転車ブランド。その完成度の高さは世界中の自転車ファンが認めるところで、約5年前に僕も「良すぎる」と感じて買っちゃった次第。
不定期的に新モデルを発表しているブロンプトンですが、電動ラインの最新モデルが発表されました。5年前に出てたら絶対買ってた。
Gラインゆずりのパワフルモーター
公式の動画にはほとんど情報がありませんが、ブロンプトン関連の情報を発信しているbrilliantbikesが、開発チームのリーダーへのインタビュー動画を公開しています。
重要そうな部分は…。
・今回の電動モデルは、Cライン（通常のモデル）とTライン（軽量チタンモデル）にやってくる
・モーターは電動版Gラインに搭載されているものを小型化したもの。どちらもブロンプトン向けにカスタムされている
・モーターの制御ユニットはハンドルに搭載。発進をラクにするスタートアシスト、残バッテリーから走行距離を計算する機能など
・フロントキャリア部分も再設計
といった感じ。重量バランスも考慮されているようですよ。
ちなみにGラインは2025年10月14日に日本で発売されたばかりの新モデル。20インチの大きめホイールと幅広ハンドルで、マウンテンバイク的な走行感が特徴。ちょうど先日試走してきたんですけど、ほんっとに快適でした…！
まーじでGライン欲しい。折りたたむとCラインよりも一回りほど大きいんですが、乗り心地が全然違いました。はー、欲しい…。
して、今回発表された電動モデルに使われてるモーターが、電動版Gラインゆずりというわけですね。気になる電動での走行距離は、最大で約90Kmとのこと。距離は体型、服装、路面などに影響されるので、あくまで目安。
また、インタビュー動画では後付けできるモーターユニットの販売は計画にはないと語られていますね。バランスとか諸々の設計が変わるんだろうか。発売日や価格などの続報も気になるところ！
