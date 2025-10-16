見事パラグアイに勝利した韓国代表 Photo/Getty Images

韓国代表は親善試合でパラグアイ代表に2-0と勝利した。15分に相手のミスを突いてオム・チソンが先制点を挙げると、75分にカウンターでオ・ヒョンギュが追加点。ブラジル戦の0-5という大敗から立て直すクリーンシートで勝利している。

しかし、その勝利を知らせる大韓サッカー協会のSNS投稿には800件近くのリプライがつき、ホン・ミョンボ監督への批判であふれたようだ。『朝鮮日報』が報じている。

「日本はブラジルに3-2で勝ったというのに、たかがパラグアイに勝って喜んでいるのか」
「日本はブラジルに3-2で勝ち、韓国ブラジルに0-5で負けた。何が違うのか」
「日本のブラジル戦3-2勝利のほうが、パラグアイ戦の2-0勝利より興味がある」

「それでも勝ってよかった」「日本がブラジルに勝とうが負けようが関係ない」とのコメントもみられたが、韓国のサッカーファンの心中は複雑なようだ。0-5という大敗のショックは大きかったのかもしれない。

11月のシリーズで、韓国代表はボリビア代表とのテストマッチを予定している。