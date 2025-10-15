Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¥³¥Ö¥¯¥íÅÐ¾ì¡¡¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò°ÍÍê¤·¤¿¾¾°æ°ìÏº¤µ¤ó¤â
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå»Ôº¡²Ö¶è¡Ë¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë10·î13Æü¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÂçºå¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ö¥ê¥Üー¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ç¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ìOSAKA¡Ö¿·¤·¤¤¥ß¥é¥¤¤Ø¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤Ï¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆËüÇîÍ¶Ã×¤ò¼çÆ³¤·¤¿¾¾°æ°ìÏº¤µ¤ó¤â¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£
¾¾°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÂçºå¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1²óËüÇî¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤ó¤½¤Îº¢¡¢ËÍ¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö²»³ÚÀ¸Ì¿¤ò¤«¤±¤Æ¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËüÇî´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤·¤Ç¥³¥Ö¥¯¥í¤Ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ò°ÍÍê¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂçºå¤ÎÏ©¾å¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥³¥Ö¥¯¥í¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥³¥Ö¥¯¥í¤Î¾®Þ¼·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¶ÊÄ´¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¾®Þ¼¤¯¤ó¡¢¸µµ¤¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç²Î¤¨¤ë¸µµ¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¾¾°æ¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹õÅÄ½Ó²ð¤µ¤ó¤â¡Ö¤½¤Î¸å¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡ØÆñ¤·¤¤¤Î¤ÏÀäÂÐ¤¢¤«¤ó¤Ç¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÎÍê¤à¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥³¥Ö¥¯¥í¤ÏËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤³¤ÎÃÏµå¤ÎÂ³¤¤ò¡×¤ò´ÑÍ÷µÒ¤È¤È¤â¤ËÇ®¾§¡£µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÊÄËë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ø¤³¤ÎÃÏµå¤ÎÂ³¤¤ò¡Ù¤òÄ°¤±¤Æ¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
