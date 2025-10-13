熟練職人の技が光るノンステッチ製法！【マーガレット・ハウエル アイデア】の上質レザー財布で気品あるスタイルを Amazonで販売中！
シンプルさが際立つ大人の革小物！【マーガレット・ハウエル アイデア】の二つ折り財布で洗練された日常を Amazonで販売中！
熟練した職人の高い技術力が必要とされるノンステッチ製法で実現した究極のミニマルデザイン。 どこまでも「シンプル」にこだわったMHらしい気品にあふれた革小物の数々は、表側にはステッチを掛けず、接着した革パーツ縁部分を職人たちが道具を使って一つ一つ丁寧に手作業で革貼りの工程を行う、確かな技術と経験に裏打ちされている。 洗練されたフラットなデザインで上質な大人の「艶」を醸し出してくれる極上の財布・小物シリーズ。
ノンステッチ製法で仕上げた洗練されたデザインが魅力。革の質感を最大限に引き立て、大人の上品さを演出する二つ折り財布になっている。
外装も内装もレザーを使用し、使い込むほどに味わいが増す仕様。長く愛用できる確かな品質と気品を兼ね備えている。
札入れや小銭入れ、カードポケットを備え、コンパクトながら収納力も十分。日常使いに必要な機能をバランス良く備えている。
縦9.5cm×横11cmの持ちやすいサイズ感で、バッグやポケットにも収まりやすい。普段の生活にスマートに寄り添う逸品となっている。
