銀座コージーコーナー 2025年の「クリスマスケーキ」は個食ケーキからデコレーションケーキまでバリエーション豊富な全20品

銀座コージーコーナーは、2025年10月1日から全国の生ケーキ取扱店で、2025年「クリスマスケーキ」の予約受付を開始している。

なお、北海道･九州地方と、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

記事中の価格はいずれも税込表記。

〈2025年はクリスマスケーキ全20品を発売〉

2025年は「FunFunChristmas(ファンファンクリスマス)」をテーマに、個食タイプをはじめ、定番人気の苺やチョコクリームのデコレーションケーキ、予約限定･数量限定のプレミアムなケーキなど、全20品をラインアップする。

2025年12月24日、25日は平日のため、プチケーキアソートの「サンタ村のクリスマス」や、“切る手間が要らない”彩り豊かな「6つのクリスマスアソート」、プチサイズのデコレーションケーキなど、個食タイプのケーキを取りそろえる。

また、アレルギーを持っている人でも安心して食べられる「小麦と卵と乳を使わないデコレーション」も予約可能。

〈予約･数量限定のプレミアムなケーキ3品〉

◆【予約限定500台】たっぷり苺のデラックスクリスマス(4.5号)

【価格】

8,500円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【受取日】

12月23日〜12月25日

粒よりの苺を15粒使用した、プレミアムなケーキ。北海道産生クリームをブレンドしたミルク感とコクのあるホイップクリームを、きび砂糖を使用したスポンジでサンドした。

◆【予約限定500台】熊本県産和栗のスペシャルモンブラン(4.5号)

【価格】

6,500円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【受取日】

12月23日〜12月25日

「熊本県産和栗」を使用したモンブランデコレーションケーキ。和栗入りアーモンド生地に口あたりなめらかな和栗ムースを重ね、濃厚な味わいの和栗あんを贅沢に絞った。

◆【予約限定1,500台】ミロワールショコラ(4.5号)

【価格】

5,800円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【受取日】

12月23日〜12月25日

4種のクーベルチュールチョコレートを使用した2層のチョコムースとチョコガナッシュを重ね、ココアグラサージュでミロワール(鏡)のように艶やかに仕上げた。濃厚でなめらかなチョコレートケーキに、アクセントとしてアーモンドチョコクランチを加えている。

〈人気の定番クリスマスケーキなど〉

◆苺サンドショート

【サイズ･価格】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分):4,450円

5号(直径15cm、5〜6人分):5,000円

6号(直径18cm、7〜8人分):7,000円

【販売期間】

12月19日〜12月25日

苺が主役のデコレーションケーキ。銀座コージーコーナーオリジナルの小麦粉を使用したスポンジで、フレッシュな苺と乳味豊かな北海道産生クリーム入りホイップクリームをサンドした。上面には、大粒の苺とサンタ形の砂糖菓子などを飾りつけている。

◆ショートデコレーション(4.5号)

【価格】

4,000円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【販売期間】

12月19日〜12月25日

苺4粒を別添えにし、自分でオリジナルの飾り付けを楽しめるデコレーションケーキ。ふわふわのスポンジで、やさしい甘みの黄桃と北海道産生クリーム入りホイップクリームをサンドした。

◆クリスマスショコラ

【サイズ･価格】

4号(直径12cm、3〜4人分):2,900円

5号(直径15cm、5〜6人分):3,300円

6号(直径18cm、7〜8人分):3,900円

【販売期間】

12月19日〜12月25日

香ばしくローストしたマカダミアナッツとチョコチップを入れたなめらかなチョコクリームを、スポンジでサンドした。上面にはチョコクリームを絞り、チョココポー(チョコレートを薄く削って作るデコレーション用のチョコレート)を飾った。まろやかなチョコとナッツの香ばしさに、ココアパウダーのほろ苦さがアクセントになっている。

◆くまさんのチョコレートケーキ(4.5号)

【価格】

3,800円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【販売期間】

12月19日〜12月25日

ミルクチョコムースにふわふわのキャラメルスポンジクラムをのせ、“くまのぬいぐるみ”を表現した。見た目のかわいらしさや、ミルクチョコとキャラメルのやさしい味わい、スポンジのやわらかい食感とチョコクランチの食感のコントラストが楽しめる。

◆聖夜のベイクドレアチーズ(4.5号)

【価格】

3,200円

【サイズ】

4.5号(直径13.5cm、4〜5人分)

【販売期間】

12月19日〜12月25日

しっかりとコクのあるベイクドチーズと、まろやかで乳味のあるレアチーズを重ね、食感や口どけの異なる2種のチーズ生地を同時に楽しめる。上面は、降り積もる雪の上をトナカイが駆けているような幻想的なシーンをイメージした。

〈個食タイプのケーキも充実〉

◆サンタ村のクリスマス

【サイズ･価格】

9個入:3,300円

12個入:4,450円

【販売期間】

12月19日〜12月25日

たくさんのサンタが暮らす「サンタ村」のクリスマスイブの様子をプチケーキで表現した。

◆6つのクリスマスアソート

【価格】

3,600円

【サイズ】

直径15cm、6人分

【販売期間】

12月19日〜12月25日

苺ショート･チョコレートケーキ･レアチーズ･抹茶のシフォン･苺のミルクレープ･栗のショートケーキの6種のケーキをアソートした。カットの手間がなく、シェアにも最適。

◆クリスマスコージープリンセスセット(3個入)

【価格】

2,526円

【サイズ】

「コージープリンセスサンタ」「トナカイ」直径7.5cm

「クリスマスツリーケーキ」直径7cm

【販売期間】

12月19日〜12月25日

苺クリームをスポンジでサンドした「コージープリンセスサンタ」、チョコチップ入りチョコクリームをスポンジでサンドした「コージープリンセストナカイ」、ピスタチオ･ラズベリー･チョコを組みわせた「クリスマスツリーケーキ」の3種をセットにした。

◆クリスマスコージープリンセスセット(2個入)

【価格】

1,684円

【サイズ】

各直径7.5cm

【販売期間】

12月19日〜12月25日

「コージープリンセスサンタ」と「コージープリンセストナカイ」の2種をセットにした。

◆ディズニー クリスマスコレクション(8個入)

【価格】

3,200円

【販売期間】

12月1日〜12月25日

ディズニーキャラクターのクリスマス限定･プチケーキアソート。「ミッキー&フレンズ」に、『リロ&スティッチ』の「スティッチ&スクランプ」「リロ」、『アナと雪の女王』の「エルサ&アナ」「オラフ」をプチケーキで表現した。

〈アレルギー対応品も〉

◆小麦と卵と乳を使わないデコレーション 4,212円

◆小麦と卵と乳を使わないチョコデコレーション 4,752円

【サイズ】

直径15cm(5〜6人分)

【販売期間】

通年

※4日前まで(受取日含まず)の予約限定品。

小麦･卵･乳を使わず、米粉、大豆粉、豆乳で作ったデコレーションケーキ。しっとり柔らかな食感の米粉スポンジで、甘酸っぱい苺ジャムと、なめらかな豆乳ホイップクリームをサンドした。

チョコデコレーションは、しっとり柔らかな食感の米粉ココアスポンジで、なめらかな豆乳チョコホイップクリームとガナッシュをサンド。上面にも豆乳チョコホイップクリームを絞り、ココアパウダーをふりかけて仕上げた。

いずれも苺7粒･名入れマジパンプレート･キャンドル9本を別添えしている。

※別添のマジパンプレートには原材料の一部にはちみつを使用している。一歳未満の乳児には食べさせないこと。

〈予約･受取スケジュール〉

【店頭予約の場合】

受付期間:10月1日〜12月中旬

※店舗により受付終了日は異なる。

※電話予約不可。

予約特典:イラストレーター いわにしまゆみさん描き下ろしの2025年限定クリスマスケーキ皿(陶器、直径約18cm)

対象商品を店頭で予約した人に、ケーキ1個につき1枚プレゼントする。各店なくなり次第終了。当日の取り置きは対象外。

【ネット予約の場合】

受付期間:11月1日午前10時〜12月中旬

※上限数に達し次第、受付終了。

受取期間:12月23日〜12月25日

