「蔦屋重三郎。みだらなる書物を発行し、風紀を乱した罪。及び数々の御政道批判につき、身上半減とす」

後の世を生きる者としては、蔦重（横浜流星）が松平定信（井上祐貴）の出版統制に抗い、「身上半減」に処されることは史実として覚悟していたところ。だが、この「身上半減」という聞き慣れない処罰名、どうやら「財産半減」なのか「年収半減」なのか、いまいちハッキリとはしていないようなのだ。そこで、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』第39回では、「あの几帳面な定信らしい」と吹き出さずにはいられない"べらぼう"な「身上半減」が描かれた。

売り物、版木、有り金、調度品……と、これまで築いてきた財産の半分を召し上げることになった蔦重。定信としては「見せしめ」の意味も強かったと思われる今回のお咎め。市井の人々に「ここまでやるか」と思わせることも大事なポイントだったのだろう。

定信の指示によって、畳に暖簾、さらには品書きの紙に至るまで、何もかもがきっちり半分没収されていく。その四角四面なお裁きに、大田南畝（桐谷健太）は思わず大笑い。見渡せば、町民たちもクスクスと笑いをこらえている。蔦重は、その光景を目の当たりにして、逆手にとって「身上半減ノ店」と掲げて商売を再開してしまうのだから、なんともたくましい。

無論、「身上半減」で済まなかった道筋もあった。「身上半減」と聞いて、蔦重自身も「身を真っ二つってことにございますよね？」と口にしていたことからも、死罪をも覚悟せねばならない深刻な状況だったことがうかがえる。

しかし、そんな最悪な結末を免れたのは、妻・てい（橋本愛）の決死の命乞いがあったからだ。このままでは蔦重の命どころか、江戸の本屋全体にも影響が及ぶ。この状況を打破する唯一の希望があるとすれば、幕府の正学としている「朱子学」の理念と厳しいお裁きの間に潜む大きな矛盾点を突くことだけ。そして、それができるのは学ぶことを愛してきた、ていしかいなかった。

朱子学の基礎にあるのは、「人は本来、善なるもの」という性善説。だからこそ、定信は“鬼平”こと長谷川平蔵（中村隼人）に指示して、罪人の更生施設「人足寄場」を設けることを命じた。世の流れに翻弄され、やむを得ない理由で道を踏み外す者もいる。そうした者たちが改心できる機会と場所を作ることこそ、より良い社会を築く道。そう考えたのは、他ならぬ定信だったはず。

「これを導くに政をもってし、これを整うるに刑をもってすれば、民免れて恥なし」と始まる孔子の『論語』を用いて、民を法や刑ではなく徳で導くことこそ、定信の目指す「正しい」社会の実現なのではないか。そう、ていは自らの命も顧みずに柴野栗山（嶋田久作）に直談判する。

対して栗山は、蔦重が絶版に値する書物を刊行したのは、これが2度目であることを踏まえて「赦しても改めぬ者を赦し続ける意味がどこにある？」と返す。静かな話し合いではありながらも、それは目に見えぬ刃を交わすような知識と目力と気迫の斬り合いだった。

両者の主張は、どちらにも「そうだそうだ」と思える節がある。だからこそ、この場に立ち会った鬼平も2人の会話のラリーにそれぞれ頷かずにはいられない。「正しさ」とは、ある一面の真実でしかない。「正義」とは、誰かの命を奪うことも厭わないという「大義」にもなりうる。その危うさが、2人のやりとりを通じて鮮やかに浮き彫りになった。

だからこそ、蔦重の態度も人によっては「反省の色がない」と見えてしまうのだろう。身上半減の刑罰に対しても「間違えて借金も半分持っていってくんねぇですかね」と、あいも変わらずたばかる。そんな蔦重にていは「べらぼう！」と殴りつけ、今では蔦重を盟友のように接してきた鶴屋（風間俊介）も「本当そういうところですよ！」と声を荒げずにはいられないのも無理はない。

しかし、蔦重は蔦重なりの「正義」を貫き通しているのだ。しんどいとき、苦しいとき、笑えないときにこそ、笑い飛ばしたい。それは、財産が半分持っていかれるようなピンチであっても、だ。自分が笑われ者になることで周りに笑顔が戻るなら、喜んでその逆境をチャンスに変える。その精神こそが、黄表紙が盛り上がるなら名を汚されても構わないと言った意次（渡辺謙）と重なる部分だったのだろう。

対して、笑われ者になど決してなりたくないのが定信だ。そんな異なる「正義」を貫く2人の対峙には思わず鳥肌が立った。どんな社会が真っ当なのか。人はどう生きるのが幸せなのか。相手から視線を逸らすことなく、むしろ瞬きを忘れて見つめ合う。一歩も譲らない2人の緊迫したやりとりは、ていと栗山を凌ぐ“精神の殺陣”だった。

将軍の座も遠くはない、そんな境遇に生まれた定信。そして、誰よりも正しく、厳しく、自分を律して生きてきた。それができるだけの強さが定信にはあった。だからこそ、怠けたい、楽したい、自分を甘やかしたいと思う人々の弱さを真に理解するのが難しいのかもしれない。しかし、その境遇も強さも全て恵まれている側であること。その現実を、定信は見えていない。

一方で、恵まれない状況に生まれ育った弱き人たちを、ずっと蔦重は見てきた。家族のためにと売られてきた女郎たちもそう。貧しさゆえに実の親にも愛されなかった歌麿（染谷将太）も、同じように耳が不自由なにも関わらず1人で生きてきたきよ（藤間爽子）も。飢えと治安の悪化によって命を落とすことになったふく（小野花梨）と坊やも……。

定信のように社会の仕組みを整えていく力はない。だからこそ、せめて社会に漂う空気や気分だけでも明るく笑えるものにしていきたい。面白い話であれば人々も耳を傾ける。そこに本当に助けを求める人がいることに気づいてもらえる。それが蔦重の思いだったのだと気づかされた。そのために、自らがピエロになって人の注目を集め続けていたのではないか、とも。

もちろん、人には「笑うどころではない」というときもある。鬼平が成敗した葵小僧の悪事を筆頭に、悲惨な現実を前にして笑うことはできない。そして、自らの命を差し出す覚悟で蔦重の命を救おうとしていたていも、いざとなったら蔦重を見捨ててでも江戸の出版業界全体を守らなければと覚悟を決めていた鶴屋も、まさに「笑っている場合ではない」状況だった。

だから、蔦重がたばかり続ける姿を見て、軽率で危なっかしいものだと感じたのであれば、それこそ私たちが生きるこの時代も、清く澄みきった社会なのかもしれないと思わされた。笑い飛ばす余裕のない定信のように、「正しくあろう」とするあまり弱さを許せない社会にはなっていないだろうか。この国がより明るく楽しくなるように、逆境の中にも笑いどころを探していく。そんな気概が、今の社会にも失われていないかと問われているような気がした。

（文＝佐藤結衣）