¡¡¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Î»°¾åÍª°¡¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ³è¥¢¥×¥ê¡Ømypappy¡Ù¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¢¥×¥ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿ÃËÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¢¤ë½÷À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±¤¸¤â¤Î¤òÃå¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÄÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿»°¾åÍª°¡¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ
Ç¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿½¹ð¤¬É¬Í×
¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÃËÀ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿½¹ð¡É¤òµá¤á¡¢¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó½Ð¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÁØ¡É¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¡Øº£½µËö¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥ÈÊç½¸µ¡Ç½¤ä¡¢ÀìÂ°¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ò¤è¤ê½õÄ¹¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤â¶¯¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë»°¾å¤¬¹¹ðÅã¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÄ¨¤ê¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«À¤¤ÎÃæ¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëºÍÇ½¤¬¤¹¤´¤¤¡Õ
¡ÔP³è¤Ã¤Æ·ë¶É¤Î¤È¤³¤í±ç½õ¸òºÝ¤è¤Ê?¡Õ
¡ÔË¡Åª¤Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤Ç¥é¥¤¥ó°ú¤¤·¤Ê¤¤¤È´í¤¦¤¤´¶¤¸¤¹¤ë¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÇØ·Ê¤ò¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ñ¥Ñ³è·Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢º§³è¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÀþ°ú¤¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡È±ç½õ¸òºÝ¡É¤Î°õ¾Ý¤ò¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤ò¤Ï¤¸¤áÈ¯¿®ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë»°¾å¤µ¤ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¡¢ÏÃÂêÀ¤òÁÀ¤¨¤ë°ìÊý¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤«¤éÁí³Û200Ëü±ßÁêÅö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀëÅÁÀïÎ¬¤¬¤«¤¤¤Þ¸«¤¨¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¬¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ñ³è·Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆË¡µ¬À©¤Î¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£±¿±Ä´ë¶È¤¬¡ÈÀ¿¼Â¤Ê½Ð²ñ¤¤¡É¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¶âÁ¬¼ø¼õ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃøÌ¾¿Í¤ò¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡º£¸å¡¢¥¢¥×¥ê¤Î±¿±Ä¤äÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¡£