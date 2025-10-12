この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが公開した最新動画「【Deepなポイ活】京王NEOBANK公営競技入金毎月３００ｐｔ（検証開始のお知らせ）」では、10月よりリニューアルされた京王ネオバンクのポイントプログラムの中でも特に注目される“公営競技入金”のポイント制度をテーマに、日々のお得活動の裏側を深掘り解説した。発信者であるポイ活投資チャンネルは、「今回の動画では、公営競技入金で毎月最大300ポイントが獲得できる新制度を、どこまでお得に活用できるのか検証していきます」と動画冒頭で語り、その検証内容と注目点を3つにまとめて説明した。



まず、10月から京王ネオバンクでは全10種類の新ポイントプログラムが公表・実施されており、「ポイント制度の内容が大きく拡充されました」と解説。その中でも「他行からの振込入金で最大200ポイント」「円預金で最大400ポイント」「外貨預金で最大500ポイント」など、多岐にわたる制度の詳細が紹介された。特に注目を集めているのが今回の「公営競技入金」で、対象アプリ（即PAT・SPAT4・keirin.jp）へ月30回入金すれば最大300ポイントが毎月受け取れる設計だという。



しかし、公式発表の条件に「出金利用は対象外です」という記述があり、この内容についてはポイ活投資チャンネルも「どのような出金が対象外となるかは記載がありません」「条件が非常に曖昧」と指摘。例えば「入金後すぐ全額出金した場合が対象外なのか」「どう出し入れすればポイントがもらえるのか」など利用者にとって気になる点が多いとした。その上で、「今回は出金のタイミングや方法を替えて複数パターンで検証を進めていきます」と語り、今後の展開に期待を寄せた。



具体的な検証内容としては、「まず月をまたいで出金した場合のポイント付与可否」「当月29回入金し出金後に追加入金した場合の扱い」など現実的なケースを想定した2パターンを実施予定と明かし、「実際の判明時期も各月のポイント付与日に合わせて随時報告予定です」と視聴者に向けて方針を示した。検証には入出金が無料のSPAT4アプリをメインに使うとのこと。



動画の最後では、「検証結果はYouTubeメンバーシップ会員向けにいち早く速報します」と述べたうえで、京王ネオバンクのポイントの出口戦略としてネットショッピングや商品券交換など多彩な活用法を紹介。「京王ネオバンクのポイントプログラムは他社ポイントに交換できないため、ネットショッピングの活用がおすすめです」とアドバイスした。また初めて給与や年金を受け取るユーザー向けの2000ポイントキャンペーンなど今月のお得情報も紹介し、「今後もポイ活の裏ワザやお得情報をどんどん検証していくので、引き続きチャンネル登録・応援をお願いします」と締めくくった。