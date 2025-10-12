ÉÍÌÚÌÊ»Ò¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê90Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¡¡ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤ÏÂ©»Ò¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¤Î46ºÐ¤Ç¤Î·è°Õ
10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÉÍÌÚÌÊ»Ò¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
18ºÐ¤ÇÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·Ì¼Ìò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤¿ÉÍ¡£
¤â¤¦¤¹¤°90ºÐ¤ÎÉÍ¤Ï¡¢ºÇ¶á¡È½ª³è¡É¤Ç°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¤½¤¦¡£
ÉÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÇÈßÑËü¾æ¡£ÊõÄÍ¤òÂàÃÄ¸å¡¢ÉñÂæ¤Î¶¦±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ»ÔÀîÔ¥»Ò¤À¤Ã¤¿»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¡£
·ëº§¤·¤ÆÂ©»Ò¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³É×¤¬²È¤ò½Ð¤Æ3Ç¯¤ÇÎ¥º§¡£Â©»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢É¬»à¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£
¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥±Àè¤Ç¤ÏÃî¤Ð¤«¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ð¤¦¡£
ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ï¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬46ºÐ¤Ç¡¢Â¹¤È¤È¤â¤Ë²ÎÉñ´ì³¦Æþ¤ê¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¡£¸µÉ×¤È40¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ2Ç¯Á°¡¢»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¤¬83ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°äÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ËÉÍ¤È¤Î¼Ì¿¿¤¬ÂçÎÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤«¡£
º£²ó¤ÏÉÍ¤¬²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢ÇÈßÑËü¾æ¤Ê90Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£