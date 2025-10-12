TOCCA Beautyのホリデーが到来♡きらめく香りで彩る2025年限定コレクション

毎年人気の『TOCCA Beauty（トッカ ビューティー）』ホリデーコレクションが、今年も華やかに登場します。2025年は「Love Yourself」をテーマに、自分を慈しむ優しい時間を演出する3種のコフレがラインアップ。心と香りを満たすこの限定コレクションは、10月8日よりZOZOCOSMEで先行発売、11月1日からは全国で数量限定販売です♡

TOCCA Beauty ホリデーを彩る3つの限定コレクション

今年のTOCCA Beautyホリデーコレクションは、「クレマヴェローチェ」「プチオードパルファムセット」「プチオードパルファムトリオ」の3シリーズが登場。淡いマカロンカラーのパッケージに、「Love Yourself」のメッセージが刻まれた特別仕様です。

クレマヴェローチェ

価格：5,940円

ハンドクリーム45mL×3個セット。ジュリエッタ、フローレンス、シモネの香りが手肌にやさしく香ります。

保湿成分としてココナッツオイル、ホホバ種子油、シア脂、オーガニックアロエベラを配合。乾燥する季節の強い味方です。

人気フレグランスを詰め込んだ贅沢な香りのギフト

プチオードパルファムセット

価格：13,200円

5mLボトル×6種の豪華セット。フローレンス、ステラ、シモネ、ジュリエッタ、クレオパトラ、ルチアといった人気香りが勢ぞろい。ガラスボトルのレリーフキャップがエレガントな印象を添えます。

プチオードパルファムトリオ

価格：7,700円

5mLボトル×3種入り。フローレンス、ステラ、ルチアの香りをセレクト。小さなサイズで持ち運びやすく、旅行やお出かけにもぴったりです♪

TOCCAのフレグランスは、どれもストーリーと感情を宿した香りばかり。

・フローレンス：ガーデニアとスミレが香る上品なフローラル

・ステラ：ブラッドオレンジが弾けるフルーティーな香り

・シモネ：フランジパニとウォーターメロンが重なるみずみずしさ

・ジュリエッタ：グリーンアップルとチューリップの甘く優美な香り

・クレオパトラ：グレープフルーツとホワイトジャスミンのエキゾチックな香り

・ルチア：イタリアンレモンとフィグの明るいフルーティーフローラル

どの香りも、日常に小さな幸せを添えてくれます♡

TOCCA Beautyでホリデーを華やかに♡

香りとデザインの両方で心を満たすTOCCA Beautyのホリデーコレクション。自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりなアイテムです。

この冬は、ふわりと香る幸福感で、自分をもっと好きになれる時間を楽しんでみませんか？