¶áÆ£¿¿É§¡¢Ä¶ÂçÊª½÷À²Î¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó²Î¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»ö·ï¿¶¤êÊÖ¤ë
²Î¼ê¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬¡¢11ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¶áÆ£¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ØÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó»ö·ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£¡Ö²ò·è¤·¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Í¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡×¡£Æ±»þ¤Ë½Ð±é¼Ô¤ÏÂçÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¶áÆ£¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤Ê¤Î¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤À¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Åö»þ¡¢Â¿Ë»¤Ê²Î¼ê¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤É¤òÂåÌò¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¶áÆ£¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢²Î¤â¥¦¥ï¡¼¤Ã¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤Æ¡£ËÍ¤ÏÃ¼¤ÎÊý¤Ç¸«¤Æ¤¿¤Î¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ü¤í¤Ü¤íµã¤»Ï¤á¤¿¤Î¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ø¤¢¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó²Î¤¦¤Þ¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ë¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¾¡¼ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó²Î¤¦¤Þ¤¤¤Í¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¡×¤Èà»ö·ïá¤ÎÂ³¤¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ø¿¿É§¤Á¤ã¤ó¤Í¡¢»ä¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¡Ø²Î¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ÎËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø³Ú²°¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢³Ú²°¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¡×¡£¼þ°Ï¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ú²°¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉÕ¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½ÅÈ¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªÊÛÅö¤ò¹¤²¤Æ¡¢¡Ê¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ø¿¿É§¤Á¤ã¤ó¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£³Ú²°¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÍÈ¤²¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÁÄÊì¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¶áÆ£¤â¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤â¤é¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£