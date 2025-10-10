¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î½÷¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÇÌµÌÈµö¤Ò¤Æ¨¤²¤ò¤·¤ÆÂáÊá¡ª À©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤â
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀî¸ý»ÔÌ±¤Ï»à¤ÈÈÈºá¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤â
¡¡ºë¶Ì¸©·Ù¡¦Àî¸ý·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î24Æü¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤Æ¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¾å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ë½»¤à¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î38ºÐ¤Î½÷¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡ÊÌµÌÈµö²á¼º½ý³²¡Ë¤ÈÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤Ï9·î24Æü¤Î¸áÁ°8»þ35Ê¬º¢¡¢½÷¤¬Àî¸ý»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾Ãæ¡¢Ãú»úÏ©¸òº¹ÅÀ¤ò±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¤Ëº¸Êý¸þ¤«¤éÍè¤¿¼«Å¾¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤òµß¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¨Áö¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À¤Ï±¦Â¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬110ÈÖÄÌÊó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÆ±Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬º¢¡¢½÷¤ÎÉ×¤¬¡ÖºÊ¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡ÖÌµÌÈµö±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö²¾¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ»ö¸Î½èÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£Áê¼ê¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤«¸«¶ì¤·¤¤¸À¤¤Ìõ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤Î¶¡½Ò¤ËÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¥¯¥ë¥É¿Í¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥É¿Í¾¯Ç¯¤¬ÌµÌÈµö¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç10Âå¤ÎÃËÀ2¿Í¤ò»à½ý¤µ¤»¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ò¤Æ¨¤²¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷¤¬¥¯¥ë¥É¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¾åµ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀî¸ý»ÔÌ±¤Ï»à¤ÈÈÈºá¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤É¤ì¤À¤±ÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±²ø²æ¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±»àË´¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¹ÔÀ¯¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¹ñÌ±¤ä»ÔÌ±¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¡¢µ¾À·¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ä¹ÔÀ¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÌÈµö¡¦ÌµÊÝ¸±±¿Å¾¤Ø¤Î¸·³Ê¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤È¡¢³°¹ñÀÒ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸þ¤±¤Î±¿Å¾¶µ°é¡¦À©ÅÙ¸«Ä¾¤·¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¶¯À©Á÷´Ô¡¢Æþ¹ñ¶Ø»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢À©ÅÙ¤Î¸·³Ê²½¤òÍ×Ë¾¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤â¤¢¤ê9·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔµÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÊÝ¸î¡¦µßºÑÁ¼ÃÖ¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ¡Ù¤¬»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«½ñ¤Ï¡¢°ìÉô³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙÄ¶²á¤äÌµÌÈµö±¿Å¾¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸òÄÌ°ÂÁ´»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÌµÌÈµö¡¦ÌµÊÝ¸±¡¦°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼Ô¤¬¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊÝ¾ã»ö¶È¤À¤±¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤¬½½Ê¬¤ÊÊä½þ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÊä½þÆâÍÆ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ×Ë¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«½ñ¤Î²Ä·è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÈÈºá¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼Ô¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¤À¤±¡£¤½¤ì¤Î¤É¤³¤¬º¹ÊÌ¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿³°¹ñ¿Í¤ËÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢²Ä·è¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Î»ñÎÁ¡ÖÎáÏÂ7Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë»àË´¡¦½Å½ý»ö¸Î¤Ï¶áÇ¯Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ï1·î¡Á6·î¤Î¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç¤â»àË´»ö¸Î¤¬22·ï¡¢½Å½ý»ö¸Î¤¬236·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë³°¹ñ¿Í±¿Å¾¼Ô¤Ë¤è¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Î±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¢¤êÊý¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£