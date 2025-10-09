声優の洲崎綾（38）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「結婚指輪捨てました」など、夫婦生活への不満をつづった一連のポストを巡り、「ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

洲崎は夫で放送作家の伊福部崇氏と連名の文書を掲載。「この度、お騒がせしている件につきまして、応援してくださっている皆様、そして関係者の皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と、一連の騒動を謝罪した。

続けて「これまで私たち夫婦は、日頃より家事などを分担し、互いに感謝の気持ちを持って夫婦生活を築いてまいりましたが、出産・育児という大きな環境の変化の中で、心身ともに余裕を失っておりました。それに伴い、 夫婦間で認識の違いが生まれ、洲崎の投稿によりSNS上で誤解や憶測を生んでしまったことを皆様に深くお詫びいたします」とした。

さらに「また伊福部も夫として精神的に妻の事を支えきれず、大きな負担をかけてしまっていた事もあり、深く反省し、 お詫びいたします」とし、「私たち夫婦は互いに非を認め合い、よりよい家庭を築くべく夫婦生活、 育児に向かっております。どうか温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけた。

洲崎はXで「妊娠中仕事もほとんどできなかったのに生活費も出産費用も折半、産後出前の寿司を一回とってくれただけ。マジで終わってる！早くラジオで喋りたい」と結婚生活の不満を吐露し、「あまりに腹が立ったので結婚指輪捨てました。またどこかでそんな話もしまーす！」と続けた。この一連の投稿には心配の声が多数寄せられていた。

洲崎は19年に放送作家の伊福部崇氏と結婚。今年6月に第1子男児を出産している。主な出演作に「暗殺教室」（茅野カエデ）、「たまこまーけっと」（北白川たまこ）、「アイドルマスター シンデレラガールズ」（新田美波）、「キルラキル」（満艦飾マコ）「HUGっと！プリキュア」（一条蘭世）などがある。