大手家電量販店のノジマが、横浜F・マリノスに出資するかが注目されている。マリノスは日産自動車が株式の約75％を保有。“日産の顔”とも言える存在だ。だが日産は昨年度、6700億円を超す最終赤字に陥った。エスピノーサ社長は聖域なきリストラを進めており、マリノスも俎上に載せられていた。

「保有株式を完全売却する方向で、年内にも候補先を絞り込む予定だった。ノジマはその有力候補の一社でした」（取引先銀行幹部）



そして10月1日、ノジマの野島廣(ひろ)司(し)社長（74）が買収の打診を受けたと認め、「正式にオファーがあれば検討する」と明言したのだ。

ノジマは野島氏の父・廣久氏が創業した。本社は横浜市で、25年3月期の売上高は過去最高を記録。家電量販店業界では、ヤマダホールディングスに次ぐ2位に浮上した。

「野島氏はアイディアが豊富。毎年、社長主催でクルーズ船などを貸し切っての社内婚活イベントも開催。コロナ禍には業績が悪化している航空会社から出向を受け入れた。予想だにしないことを仕掛けてくるため、業界で『宇宙人』と呼ばれる」（家電業界関係者）

