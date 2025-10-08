2025年10月7日、Aぇ! groupのレギュラー番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（MBS・関西ローカル）の公式Xが更新され、10月11日放送分から当面のあいだ放送を休止することが発表された。

【写真】わいせつ逮捕、値札で顔面を隠された草間リチャードの広告

草間リチャード敬太の逮捕の影響

『Aぇ!!!!!!ゐこ』は「関西を盛り上げろ 全力調査バラエティ」と銘打ち、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバー5人が各地を巡り、地域の魅力を掘り下げる番組だ。

さらに公式YouTubeが7日に更新され、当面の間、動画更新を休止すると発表。そこには、

《この度、Aぇちゅーぶ（チャンネルの通称）は一旦お休みさせて頂きます。楽しみにして下さっている皆様には大変申し訳ありません。再開させていただく際は改めてご報告致します。ご理解の程よろしくお願いいたします》

と、リチャードには触れずに伝えられた。

「Aぇ! groupでは現在、メンバーの1人である草間リチャード敬太さんの“公然わいせつ騒動”が大きく取り沙汰されています。草間さんは4日早朝、東京都新宿区のビル出入口付近で下半身を露出した疑いで逮捕・送検されました」（芸能ライター）

この逮捕を受け、所属事務所であるSTARTO ENTERTAINMENTは4日に公式サイトで謝罪文を掲載。《弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します》とし、草間を活動休止処分とした。

冠番組の休止に疑問

「草間さんは6日、警視庁三田署から釈放されましたが、その際の涙の謝罪が大きな話題となっています。黒いスーツ姿で警察署から出てきた草間さんは、涙を浮かべ“このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした”と声を震わせながら深々と頭を下げました。

その後、報道陣から“ファンに一言”と問われると、“本当に申し訳ございませんでした”と再び謝罪。号泣しながら車へ乗り込む姿には、胸を締め付けられたという声も多く上がっています」（前出・芸能ライター）

ネット上では、1人の不祥事でグループの冠番組が休止になることに疑問を呈する意見も少なくない。

《メンバーひとりの問題でグループのレギュラー番組が放送休止って、さすがにやりすぎでしょ》

《本人だって反省してるのに、これ以上追いこむ必要ある？》

《他者に危害を加えたわけでもないのに処分が重すぎるんだけど…》

《逮捕の経緯もまだ不明確なままでは？》

《Aぇ！はこれからって時なのに、冠番組まで止まるのは残念すぎ》

一方、同じくMBSで放送中のラジオ番組『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』については、「今後はメンバー4人で継続して放送します」と公式に発表されている。

グループとしての再出発に向けて、残るメンバーたちがどのように活動を立て直していくのか。試練の時を迎えたAぇ! groupの今後を、ファンも固唾をのんで見守っている。