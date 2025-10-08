カウンセラーが徹底解説-身近に潜む支配関係の特徴「こうされたら危険！」
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」の動画『【見逃すと危険】人から支配されているサイン7選／注意して欲しいコントロール行動がこれだ！』で、カウンセラー・作家のRyotaさんが身近に潜む“支配的な人間関係”について、注意すべき7つのサインをわかりやすく解説した。
冒頭、Ryotaさんは「こういうことが多いと、実は身近な誰かから支配されているかもしれないよ」と問題提起。「あなたの人生がなんとなくうまくいっていなかったり、不満ばっかりなのって、特定の人に支配されていて、自分の思ったように動けないからかもしれない」と語り、支配的な関係が日常に及ぼす影響の大きさに警鐘を鳴らした。
最初の支配行動として挙げたのは「モラハラ（モラルハラスメント）」だ。これは「社会人として」「男として」「女として」などの枠に押し込められたり、「あなたのためを思って」など善意を装いながら罪悪感を植え付けて行動を制限しようとするもの。「内容だけ聞いてると、素晴らしい意見に聞こえるんです。それはそれとして、あなたの行動を決めつけているっていう点で、支配行動なんですね」とRyotaさんは警告した。
続いて「自分には甘くて他人には厳しい」「すぐ怒鳴る／皮肉や嫌味を多用する」「行動や性格を勝手に決めつける」といった行動にも触れ、「身近な人がやってくることが多い」という。「それを身近な人から言われているから、本当にダメなんだな、自分またまただなっていうふうに追い込んじゃうんですよ」と体験談を交えて語った。親子や友人、職場など様々な関係で起こり得ると強調する。
さらに、「あなただけが大変になる」「やって当然と思われる」「管理や束縛が厳しい」といった特徴も紹介。「あなたがやって当然。そういう感覚が相手にないかどうかってことです。支配行動がある場合、支配関係になった場合に、感謝がなくなるんです」と述べ、“感謝や謝罪がなくなること”や“監視のような過度な管理”も要注意だと示した。
「こうやって支配関係を考えるときは、対等さと公平さ。そこを見ればわかります」とし、一方的に負担を押し付けられたり、評価されずに扱われることの問題点を指摘。「自分の自由を貫いていくと、関係性は変わっていく」と、自身の経験を交えながら視聴者に自分自身を守る大切さを呼びかけた。
動画の結びでは、「こういうことがいっぱいあったら、実は支配されてますよ」と改めて警告。「このココヨワチャンネルでは主に人間関係にまつわるアドバイスをしております」と案内し、「あなたとって大切な自由を守るヒント」を継続的に発信していくことを宣言した。
