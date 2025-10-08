LUUP、“違反者”対策強化へ 違反情報を警察から受領→利用停止の可能性
電動アシスト自転車・キックボードを展開するLUUPが8日、公式Xにて、“違反者”のアカウントを停止する措置を徹底すると報告した。
【画像】情報提供の流れも…“違反者”対策強化へ「ご利用ができなくなります」
「違反者撲滅に向けた取り組み強化のお知らせ」とし、「この度、違反者のアカウント停止措置徹底に向け、利用者がLUUPの特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）の乗車時に検挙された場合、その違反情報（違反の日時、場所、種別、利用車両の標識番号）を都道府県警察からLuupが受領し、利用を停止する『交通違反点数制度』の実効性を強化することとなりました」と説明した。
続けて「11月7日に改定される利用規約・プライバシーポリシーに同意いただき、LUUPアプリ上で都道府県警察がLuupへ違反情報を提供することに同意いただく必要があります」と説明。「交通ルールを遵守しサービスを適切にご利用いただいている限り、お客様が何らかの制限を受けることはありませんが、同意いただけない場合、LUUPが提供する特定小型原動機付自転車（電動キックボードなど）のご利用ができなくなります」と制限するとし、「違反者のアカウント停止措置徹底に向け、何卒ご理解・ご協力の程お願い申し上げます」と呼びかけた。
同社はこれまでにも違反者の厳罰化制度が盛り込まれた「LUUPの安全・安心アクションプラン2024」などを発表しており、代表取締役社長兼CEO・岡井大輝氏は「オリコンニュース」の取材（2024年7月18日配信）で、「街の安全の観点からも、サービスの持続性の観点からも、これまで以上に悪質走行者を弊社のサービスから排除するような取り組みを強化していきたいと考えています」と語っていた。
