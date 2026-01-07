6日の午後、酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転したとして、自称・東京都に住む29歳の男が警察に道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されました。 逮捕されたのは中国籍で自称・東京都新宿区歌舞伎町の、政治家兼起業家兼実業家兼慈善家の男（29）です。 警察によりますと、この男は6日午後5時48分ごろ、山形市松山1丁目の道路で、酒気を帯びた状態で特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボ