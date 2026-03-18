今月4日、電動キックボードで信号無視や歩道走行などの交通違反を2回繰り返した29歳の男性が、「運転者講習」の受講命令に従わず、期限までに受講しなかったとして、道路交通法違反（受講命令違反）容疑で書類送検された。 警視庁は受講命令書を手渡した昨年7月以降、男性に対し5回の電話（うち4回通話）、2通のはがき案内を送るなど、再三にわたって受講を促していたという。電動キックボードの運転者が「受講命令違