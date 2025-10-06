¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±¡¦À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¡ÁíÌ³²ñÄ¹¤ËÍÂ¼¼£»Ò»á¤òµ¯ÍÑ¤Ø
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò¸Ç¤á¡¢Àè¤Û¤É¤«¤éµ¯ÍÑ¤¹¤ëµÄ°÷¤ËÆâ¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤ÏµÄ°÷½É¼Ë¤«¤é¿·¤¿¤ËÅÞÌò°÷¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëµÄ°÷¤ËÅÅÏÃ¤ÇÆâ¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÅÞ¤ÎÍ×¤Î´´»öÄ¹¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤¬ÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤¬Àè¤Û¤É¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÆâ¼¨¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤Î¡Ö¸å¸«¿Í¡×¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤Ç¡¢6Æü¸á¸å¡¢ËãÀ¸»á¤È¤â²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹â»Ô»á¼þÊÕ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÞ»ÍÌò¤Î¤¦¤Á¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÀï¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÁíÌ³²ñÄ¹¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô¿Ø±Ä¤À¤Ã¤¿¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷5´ü¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÍÂ¼¼£»Ò¡¦¸µ¾¯»Ò²½Ã´ÅöÂç¿Ã¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤Ï¸Å²°·½»Ê¡¦¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³ÕÎ½¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡¢¿Ø±Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¹â»Ô»á¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¤ò³°Ì³Âç¿Ã¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤ä¡¢Æ±¤¸ÌÐÌÚ¿Ø±Ä¤Ç¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÀ¯¼£¿®¾ò¤¬¹â»Ô»á¤È¶á¤¤ÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÂç¿Ã¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£