たまひよが「赤ちゃんの名前ランキング2025」を発表 2025年の傾向は？
2025年10月30日 16時6分
ざっくり言うと
30日、「たまひよ 赤ちゃんの名前ランキング 2025」が発表された
2025年1月1日〜2025年9月15日に生まれた子ども約16.6万人の名前を調査
女の子は「翠」が初の1位、男の子は「碧」が2年連続1位となっている