¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á1500±ßÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¾å¾º¤È¤Ê¤ê»Ë¾å½é¤Î4Ëü7000±ßÂæ¤Ë¡Ä¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ÇÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ°Õ¼±
½µÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤Ë1500±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÉý¾å¾º¤È¤Ê¤ê4Ëü7000±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
3Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤ë4Ëü5769±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢³ô¹â¥Ô¥Ã¥Á¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤¬ºàÎÁ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤À¡£
¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤Î²Á³Ê¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·ÚÌý¤â´Þ¤á¡¢»ÃÄêÀÇÎ¨Ê¬¤ò¤Ê¤¯¤¹¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡Î§¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸½ºß¤¢¤ë´ð¶â¤òÊä½õ¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°åÎÅ¤ä²ð¸î¤Ê¤É¹ñ¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹²Á³Ê¤ò·è¤á¤ëÊ¬Ìî¤Î»Ù±ç¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÀÖ»ú¤Ë´Ù¤ëÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÇÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊäÀµÍ½»»¤ò»È¤Ã¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë·Á¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤ÎÊª²ÁÂÐºö¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë½ÅÅÀ»Ù±ç¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¤ßÁý¤·¤Î¸¡Æ¤¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¤¤¤Þ¤ÎÄÂ¾å¤²ÀÇÀ©¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÖ»ú¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¼êÅö¤Æ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÁÊ¤¨¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ç¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖºâÀ¯·òÁ´²½¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢½ãºÄÌ³»Ä¹â¤ÎÂÐGDPÈæ¤ò½ù¡¹¤Ë°ú¤²¼¤²¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤ÞÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹â¤ò¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñ¤ÎÂç»ö¤Ê»Å»ö¤À¡×¡ÖÅê»ñ¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º¼ûÍ×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ÆÀÇ¼ý¤â¾å¤¬¤ë¡£ÀÇ¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¸¤¤Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¡Ø¥ï¥¤¥º¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤¬»ä¤ÎÊý¿Ë¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼õ¤±¡¢½µÌÀ¤±¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤Ê»Ù±çºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î´üÂÔ¤Î¹¤¬¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü¶ä¤ÎÁá´üÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢±ßÁê¾ì¤Ï¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½µÌÀ¤±¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢3Æü¤Î°ÂÃÍ1¥É¥ë¡á147±ßÂæ¤«¤é²¼¿¶¤ì¡¢149±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢Æü¶ä¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÆü¶ä¤¬ÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶¨ÎÏ¤·¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖºâÀ¯À¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤â¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à³ô¹â¤È²¼Íî°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë±ßÁê¾ì¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ4Ëü7000±ßÂæ¤È1¥É¥ë¡á150±ßÂæ¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£