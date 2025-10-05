¾×Æ°Çã¤¤¤Ç¤â¤¦¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖË°¤¤º¤ËÃå¤é¤ì¤ë²Ä°¦¤¤Éþ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤ª²ñ·×Á°¤Î¿´¹½¤¨
¸¤¤Çã¤¤Êª¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÖÇã¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤¿»þ¡×¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤ëÉþ¤ËÇº¤Þ¤ººÑ¤ó¤À¡¢¶À¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¡¢Â¾¿Í¤«¤é¡È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡É¤È»×¤¤¤Î¤Û¤«Ë«¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤Ê¤É¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥·¡¼¥º¥óÌÜÁ°¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¾×Æ°¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¿´¹½¤¨¡£
¡ÖÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Ç¥Ë¥à¡¢Ãå¤¯¤º¤·¤Æ¤â¥¥ì¥¤¤ò´Ó¤±¤ë¥·¥ã¥Ä¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂç¿Í¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤ËÀ°¤¨¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Ï¥º¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÉþ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä¿·¤·¤µ¤ò»î¤¹¤È¤¤ËÃåÊý¤òÇº¤Þ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£
ÉÊ³Ê¤¬¹â¤Þ¤ë¡Ö3¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Î¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¸ª¤Ë¤«¤±¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¿°Ê¾åSEA¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¥¢¡Ë¡¡Çò¥í¥ó¥°¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡¿ATON¡ÊATON AOYAMA¡Ë¡¡´ã¶À¡¿CO ACH¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹¡¿TW¡¡¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼ 60,500±ß¡¿KATIM
¤Þ¤ë¤Ç¿Â»ÎÉþ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ò¥Ã¥×¤Þ¤Ç±£¤ì¤ëÃå¾æ¤Î¤É¤³¤«¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£¤É¤¦Ãå¤Æ¤â¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë·¹¤¯3¤Ä¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÌÏÍÍ¤òºÎÍÑ¤·ºÙÉô¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÃå¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¥é¥Õ¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ã¤Á¤ê¤È¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡×¸ª¥Ñ¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£
¡Ö°Õ¿Þ¤»¤º¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×
¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¥¤¥º¤ä¾æÁª¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¾þ¤ë°Ê¾å¤ËÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë»Ñ¤Ë¡£µÓ¤òÄ¹¤¯¸«¤»¤ë¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¹ø¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤¦ºÙ¿È¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÌÂ¤ï¤ºÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·¡£
²ÚÔú¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö¤ï¤¤Þ¤¨¤¿¤æ¤ë¤µ¡×
ÀÖ¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡¿RELEVÉ ¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥º ¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¸ª¤Ë¤«¤±¤¿ÀÖ¥¹¥È¡¼¥ë¡¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡Ê¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Å¹¡Ë¡¡¥°¥ì¡¼¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡¿ebure¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡¿¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥©¥ì¡Ê¤È¤â¤ËLITTLE LEAGUE INC.¡Ë¡¡¥Ð¥ó¥°¥ë¡¿¥¨¥¤¥Á¥¢¥Ã¥·¥å¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¿KATIM
¥·¥ã¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÃ¼Àµ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¤Î¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¥ë¥à¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤äµÓÀþ¤ò½¦¤ï¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤ÎÂÀ¤¹¤®¤Ê¤¤ÅûÉý¤¬¡¢¤¹¤é¤Ã¤È½Ä¤Ë¿¤Ó¤¿µÓ¤ò´ÊÃ±¤Ë±é½Ð¡£
¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÄê¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢±úÆÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤â¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡£¥µ¥¤¥É¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤òÄÌ¤·¡¢¥é¥¯¤ÊÃåÍÑ´¶¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£
¡ÖµÞ¤ÊÍ½Äê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×
Í§Ã£¤«¤é¤ÎµÞ¤Ê¤ªÍ¶¤¤¡¢Á°Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢»þ´Ö¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃÆ´ÝÎ¹¹Ô¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÆÍÁ³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁõ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡¢¥·¡¼¥ó¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¡£
¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤ÉÊ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡Ö¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×
Ãã¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿¥Õ¥é¥ó¥¯¡õ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊLITTLE LEAGUE INC.¡Ë¡¡¸ª¤Ë¤«¤±¤¿Ãã¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿TICCA¡¡¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¿¥¢¥À¥à ¥¨ ¥í¥Ú¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿EDIT.FOR LULU¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥ë¥ë¡Ë¡¡¥Ñ¥ó¥×¥¹¡¿PELLICO¡Ê¥¢¥Þ¥ó¡Ë
¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é²ÔÆ¯Î¨¤Î¹â¤¤¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥«¥é¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£¾¯¡¹µ¤¤À¤ë¤¯Ãå¤Æ¤â²º¤ä¤«¤ÊÉÊ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿§¤ß¤Î¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤Ïµ¤²¹º¹¤Î¤¢¤ëµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËºÇÅ¬¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê´¶¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÃå¤é¤ì¤ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥·¥ã¥Ä¥¿¥¤¥×¡£
(¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ)
¡ÚÁ´25¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¾×Æ°Çã¤¤¤Ç¤â¤¦¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Éþ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×5¤Ä¤Î¿´ÆÀ