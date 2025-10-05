ËÙ¶×²»¥á¥¸¥ã¡¼½éV¤Ë´¶³´¡¡Èª²¬¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤«¤é9Ç¯¡¢¿´¤Î¥â¥ä¥â¥äÀ²¤ì¤ë¡ÖÀäË¾Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡×
¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¦ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¤¬5Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¥Ò¥ë¥ºGC¡Ê6616¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£1ÂÇº¹¤Î¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿ËÙ¶×²»¡Ê¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»19¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£9Ç¯Á°¤ËÆ¨¤·¤¿±É´§¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡2ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª18ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£ËÙ¤ÏÂè1ÂÇ¤ò±¦¤Ë¶Ê¤²¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éÊÒ¼ê¤òÎ¥¤·¤¿¡£OB¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ØÈô¤ó¤À¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥é¥Õ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËÙ¤Ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¶á¤Å¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè3ÂÇ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢°ì½Ö´¶¶Ë¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¡ÖT¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßENEOS¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¡£ËÙ¤ÏÍ¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö9Ç¯Á°¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¯¤·¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ä¡Ä¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2016Ç¯Âç²ñ¡¢ºÇ½ªÆüÅÓÃæ¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¡£Åö»þ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¡¢1ÂÇº¹¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä«¤â¿©Íß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î15ºÐ¡¦×¢µÈÍ¥ÍüºÚ¤¬3ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ1ÂÇº¹2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿ËÙ¤¬¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê×¢µÈ¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¡£¼«Ê¬¤¬¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢´¶¿´¤·¤Ê¤¬¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¡×¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¡£¡Ö¥·¡¼¥É¤âÍî¤È¤·¤¿¤·¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£Æü¤Î18¥Û¡¼¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¡ÊÍ×°ø¡Ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
