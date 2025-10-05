ÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¤Î¡È2¤Ä¤Î´é¡É¤¬¡¡¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡Ù¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
¡¡2026Ç¯1·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢ÃæÅçÊâ¤ÈÁðÀîÂóÌï¤ÎW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃæÅçÊâ¡ßÁðÀîÂóÌïW¼ç±é¡¡ºå¸µÍµ¸ãµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡Ø²¶¤¿¤Á¥Ð¥Ã¥É¥Ðー¥Ðー¥º¡Ù2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷
¡¡¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì¡Ù¥·¥êー¥º¤ä±Ç²è¡Ø¥Í¥à¥ë¥Ð¥«¡Ù¤Îºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¤¥Óー¤ï¤ë¤¤åー¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡Ù¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÍýÍÆ¼¼¡É¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£ー¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î·îÇòÍýÍÆ¼¼¡£°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÍýÍÆ¼¼¤À¤¬Å¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤Ë¤ÏÎ¢¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É½¤Î´é¤ÏÍýÍÆ»Õ¡¢Î¢¤Î´é¤ÏµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿É½¼Ò²ñ¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤òÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ëÎ¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·îÇòÍýÍÆ¼¼¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÈþÍÆ»Õ¤ÎÆüÊëÊâ¤ÈÅ¹¼ç¤Î·îÇò»Ê¤¬¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤âÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢°ÍÍê¿Í¤ÎÈ±¤È¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÅç±é¤¸¤ëÆüÊëÊâ¤È¡¢ÁðÀî±é¤¸¤ë·îÇò»Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£ÍýÍÆ»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¤Î´é¤È¡¢Î¢ÍÑ»Õ¡Ê¥ê¥è¥¦¥·¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤ÈÁðÀî¤¬¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎý½¬¤¹¤ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë