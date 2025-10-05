39ÅÙ¤ÎÇ®¤Ë¤¦¤Ê¤µ¤ì¤ëºÊ¡¢É×¤¬¡ÖÃÇÆý¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä¡Ã½õ»º»Õ¤ÈÉÔÎÑ¤·¤¿É×¤ÎËöÏ©¢ô19¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×¤Ï¡¢ÃÇÆý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ì¤·¤à¤Þ¤¤¤ò²È¤Ë»Ä¤·¡¢½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤»ß¤Þ¤Ê¤¤Ì¼¤Ë¤¢¤ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Ä¡£
É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤ª¤É¤í¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤Þ¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢É×¤ÏÃÇÆý¤Ç¤Ä¤é¤¤ ºÊ»Ò¤ò²È¤Ë»Ä¤·¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÞ¤Ê»Å»ö¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ëÉ×¡Ä¡£¤Þ¤¤¤Ï¡¢»º±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´üÂÔ¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤«ÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ºË¾¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡ÖÃÇÆý¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¬¤Þ¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¤¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢É×¡£¤Þ¤¤¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤ÇÛ¤¬¡¢¾¯¤·¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¼øÆý¤òµá¤á¤ëÌ¼¤Ë¡¢¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤¢¤ä¤Þ¤ë¡¢¤Þ¤¤¡£¤Þ¤¤¤âÌ¼¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤ÎÉ×¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¤Þ¤¤¤Ï¡¢Ì¼¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤ä¤Þ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡Ä²¿¤â°¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿´¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢¤Ä¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¤¤Ï¡¢½Ð»º¤·¤¿»º±¡¤Î½õ»º»Õ¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤¤¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¤³¤ï¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢µ´Â«²ÝÄ¹¡Ä¡£
²ÝÄ¹¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Î¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢É×¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ÝÄ¹¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¤¤ÎÉü¿¦¸å¡¢²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë²ÝÄ¹¤ÏµÙ¿¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¤¤Ï²ÝÄ¹¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÝÄ¹¤Ø¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤·¤âÆ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¤³¤Ó¤È
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë