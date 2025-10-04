¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Îò¿¤È¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤ÎÆüËÜÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¤¬¿·½É¤È¹âÎØ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒONODDERA¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ÀËü¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤È¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤Ë¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¿·½É¤Ê¤ÀËüÅ¹¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ10·î1Æü¤Ë¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥àÅ¹¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Æ゙¤é¡×¤Îò¿¥¤¥á¡¼¥·゙(¤ä¤Þ¹¬ËÜ¥Þ¥¯゙¥íÂç¥È¥í°®¤ê)
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ONODERA GROUP¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÎ¾¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë2Âç³°¿©¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤È¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ONODERA GROUP¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿½é¤Î»î¤ß¡£
¢£µæ¶Ë¤Î2Âç¥Ö¥é¥ó¥É¶Â±ã¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¡ØÁª¤Ù¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¡×
¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¿·½É¤Ê¤ÀËüÅ¹¡×¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥àÅ¹¡×¤Î2Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£2Å¹ÊÞ¤È¤â¤Ë¡¢Í½Ìó¤Ï2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Îµ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤òÅÁ¾µ¤·¤¿½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬°®¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î¸Ø¤ëÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÎÁÍý¤ÎÍ»¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥¹¡£¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Îò¿¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é°ïÉÊ¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥³¡¼¥¹¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ò¿¥³¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Îò¿¤Ï¡¢¿·½Õ¹±Îã¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÍÌ¾Ãç²·¡Ö¤ä¤Þ¹¬¡×¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ë½§»Ô¾ì¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿¿·Á¯¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Í¥¿¤ò¹¾¸ÍÁ°ò¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÖ¥·¥ã¥ê¤ÇÄó¶¡¡£°ìÊý¡¢¥³¡¼¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè195Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿è¤ò¶Ë¤á¤¿°ïÉÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡£
¢£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¡ØÁª¤Ù¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¡×³µÍ×
¢£¥é¥ó¥Á
¡¦²Á³Ê¡§1Ëü±ß¡Á(¡ÜÀÇ¡¦¥µ15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)
¡¦ÆâÍÆ¡§ÀèÉÕ¡¢²¹ºÚ¡¢ò¿13¼ïÎà¡¢¤ªÏÐ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È
¡¦²Á³Ê¡§1Ëü5000±ß¡Á(¡ÜÀÇ¡¦¥µ15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)
¡¦ÆâÍÆ¡§ÀèÉÕ¡¢²¹ºÚ¡¢¤ªÂ¤¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë°ïÉÊ1ÉÊ¡¢ò¿11¼ïÎà¡¢¤ªÏÐ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È
¢£¥Ç¥£¥Ê¡¼
¡¦²Á³Ê¡§2Ëü5000±ß¡Á(¡ÜÀÇ¡¦¥µ15¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È)
¡¦ÆâÍÆ¡§ÀèÉÕ¡¢²¹ºÚ¡¢¤ªÂ¤¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë°ïÉÊ2ÉÊ¡¢ò¿11¼ïÎà¡¢¤ªÏÐ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È
¢¨¡ÖÁª¤Ù¤ë°ïÉÊ¡×¤Ï¥×¥é¥¹ÎÁ¶â¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½
(Îã)¤ªÏÐ¢ª¾¾Âû¤ÎÅÚÉÓ¾ø¤·¡¿°ïÉÊ¢ªÏÂµí¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¡¢¤¹¤¾Æ¤¤Ê¤É
º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¡¢Á´À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤È¡¢¶áÇ¯Ç§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¼¤ÒÅ¹ÊÞ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
¸½ºß¡¢ò¿¤Î¶È³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¡£¤½¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¤ò¡¢º£²óÊÀ¼Ò¤Î2Âç¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¡ØÁª¤Ù¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡£¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁª¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¡ØÁª¤Ù¤ë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÆüËÜÎÁÍý¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¤Î°ïÉÊ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤Ò¤ÈÉÊ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëò¿¤Ï¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤Î¤ªò¿¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Îò¿¥³¡¼¥¹¤ò¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬ºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÆÉ¼Ô(¥æ¡¼¥¶¡¼)¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
¤Û¤«¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2013Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¶äºÂ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ò¿¡¦Å·¤×¤é¡¦Å´ÈÄ¾Æ¡¦¿Å¾Æ¡¦ÌÍ¡¦¤¦¤Ê¤®¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅý¤ÎÆüËÜ¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¡¢¸½ºß3¥«¹ñ21Å¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯½é¤Î1·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤ÎÅìµþ¡¦Ë½§»Ô¾ì¿·½Õ¥Þ¥°¥í½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÊìÂÎ¤È¤Ê¤ëONODERA GROUP¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ(2018Ç¯¡¦2021Ç¯¡Á2025Ç¯)¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤òÍî»¥¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÄó¶¡¡£µ»½Ñ¤ÈÀº¿À¤òÅÁ¾µ¤·¤¿ËÜ³ÊÅª¹¾¸ÍÁ°ò¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ÁíËÜÅ¹¡×¤Î¹âµé¶ÈÂÖ¤ò´ú´ÏÅ¹¤È¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼÷»ÊÆþÌç¶ÈÂÖ¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¶ÈÂÖ¡¢¤Þ¤¿¿Íºâ°éÀ®ÆÃ²½·¿¼÷»Ê¶ÈÂÖ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¥Ö¥é¥ó¥É
1830Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè195Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢Ï·ÊÞÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤ÀËü¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÖÏ·ÊÞ¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÎÁÍý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¾ï¤Ë¿·Á¯¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢¤½¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿ºÇ¹â¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¡£¸½ºß3¥«¹ñ30Å¹ÊÞ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¡£ÊÛÅö¡¦ÁÚºÚÈÎÇä¤Î¡Ö¤Ê¤ÀËü¿ßË¼¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï42Å¹ÊÞ¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1986Ç¯¤Ë¤ÏÌ±´Ö»ÜÀß¤È¤·¤Æ½é¤ÎÅìµþ¥µ¥ß¥Ã¥È¸ø¼°ÈÕ»Á²ñ¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡¦¤¹¤¾ÆÀìÌçÅ¹¤ä¤È¤ó¤«¤Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¶ÈÂÖ¤Ë¤âÄ©Àï¡£Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¿·½É¤Ê¤ÀËüÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¿·½É¤Ê¤ÀËüÅ¹¡¿Sushi Ginza Onodera SHINJUKU NADAMAN
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î17Æü
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2ÃúÌÜ7-2 ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ Åìµþ 3³¬¡Ö¿·½É¤Ê¤ÀËü¡×Æâ
ÅÅÏÃ¡§03-6304-5211
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú¥é¥ó¥Á¡Û11»þ30Ê¬¡Á¡Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Û18»þ¡Á
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼10ÀÊ
Í½ÌóÊýË¡¡§ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é
¢£¡Öò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥àÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§ò¿ ¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é ¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥àÅ¹¡¿Sushi Ginza Onodera NADAMAN TAKANAWA¡¡PRIME
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î1Æü
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ3-13-1 ¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¤µ¤¯¤é¥¿¥ï¡¼Åìµþ 3³¬¡Ö¤Ê¤ÀËü¹âÎØ¥×¥é¥¤¥à¡×Æâ
ÅÅÏÃ¡§03-6447-7788
±Ä¶È»þ´Ö¡§¡Ú¥é¥ó¥Á¡Û11»þ30Ê¬¡Á¡Ú¥Ç¥£¥Ê¡¼¡Û18»þ¡Á
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÀÊ¿ô¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼16ÀÊ
Í½ÌóÊýË¡¡§ÅÅÏÃ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
