糸井嘉男、ランボルギーニを走行距離300メートルで売却した理由 メッセンジャー黒田＆すっちーと大阪・千林ブラリ
元プロ野球選手の糸井嘉男が、きょう4日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】さすがのバッティング！現役時代のユニフォームを着た糸井嘉男
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田が糸井、すっちーと、大阪・千林を巡る。
千林は、昔ながらの下町風情が残るにぎやかな街で、全長660メートル、220店舗が軒を連ねる「千林商店街」はどの店もリーズナブルで“激安商店街”として有名。
一行は千林商店街にある、毎週水曜日のみ営業している味付けのり専門店「大阪千林のりや」へ。話題は商売の話になり、黒田が「（“超人”を）商標登録していないんですか？」と聞かれた糸井は「今しようとしてるところ」とぶっちゃける。
さらに、「まずは超人を極めないと」と、ロードバイクを始めるため高級自転車を購入したと言う。その価格が「200万円弱」と聞いて黒田とすっちーは驚く。また、数千万円のランボルギーニを購入したが、ある理由で走行距離300メートルで売却した天然エピソードを明かす。
【番組カット】さすがのバッティング！現役時代のユニフォームを着た糸井嘉男
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は黒田が糸井、すっちーと、大阪・千林を巡る。
千林は、昔ながらの下町風情が残るにぎやかな街で、全長660メートル、220店舗が軒を連ねる「千林商店街」はどの店もリーズナブルで“激安商店街”として有名。
さらに、「まずは超人を極めないと」と、ロードバイクを始めるため高級自転車を購入したと言う。その価格が「200万円弱」と聞いて黒田とすっちーは驚く。また、数千万円のランボルギーニを購入したが、ある理由で走行距離300メートルで売却した天然エピソードを明かす。