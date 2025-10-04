コレステロールや中性脂肪が気になる人の理想の朝ごはんとは？朝食の正解をプロが解説

コレステロールや中性脂肪が気になる人にとって、実は大事なのが「朝ごはん」。1日のスタートをどう切るかで、その後の体調に大きな影響があります。

今回は、理想的な朝ごはんを和食・洋食の両面からご紹介。毎日の食事のヒントにしてください。

朝ごはんは〈和食〉がおすすめ！

コレステロールや中性脂肪の値を改善するためには、 朝食にも注意し、脂質やカロリーを上手に抑えることが大切です。1日の食事量の割合は、 朝食3：昼食3：夕食4が理想。朝はエ ネルギーが必要なのでしっかり食べましょう。摂取カロリー（ 熱量 ）の目安は500〜550kcalです。

おすすめは、野菜や、魚や卵などのたんぱく質がバランスよくとれる和食。洋食はバターや脂を使う料理が多いので、脂質をとりすぎないよう食材の選び方などを工夫してください。

コレステロール値を改善する理想の朝ごはん

◎脂質控えめで栄養充分な〈和食〉

・だし巻き卵

・ほうれん草のおひたし

・わかめとねぎのみそ汁

・ご飯

脂質の量を抑えられるのが和食のメリット。旅館の朝ごはんのような品数にしなくても、卵焼きとおひたし、みそ汁、ご飯で充分な栄養がとれます。ご飯の量は150gまでOK。ここにヨーグルトや果物を添えても。

◎食材や調理法を工夫した〈洋食〉

・目玉焼き

・レタスとトマトのコンソメスープ

・ロールパン

・ブラックコーヒー

スクランブルドエッグを目玉焼きに、野菜はサラダではなくスープにすれば脂質を抑えられ、同じ食材を使ってもカロリーダウンに。パンは、バタートーストよりロールパンのほうがカロリーが低く、2個食べてもOKです。

注意したい朝ごはん

✕油やバターを多く使う洋食

・スクランブルドエッグ

・レタスとトマトのサラダ+マヨネーズ

・トースト+バター

・カフェオレ+砂糖

喫茶店のモーニング風メニューにすると、カロリーや脂質がはね上がり、脂質が30gを超えてしまいます。バターをたっぷり使うスクランブルドエッグやマヨネーズをかけたサラダ、厚切りトースト＋バター、甘いカフェオレの組み合わせは要注意。



見た目もきれいで、食欲をそそる朝ごはん。調理法を工夫すれば、同じ食材でもカロリーを抑えられます。まずはできることから、体にやさしい朝食習慣を始めてみましょう。

教えてくれたのは……浜内千波さん

料理研究家。栄養士。1980年、東京にファミリークッキングスクールを開校。「料理は、もっともっと夢のある楽しいもの」をモットーに、各種メディア・講演会に出演、著書多数。健康的で作りやすいレシピに定評がある。食ビジネス全般においても商品開発・メニュー開発、コンサル業務に携わり、便利で楽しいキッチン用品「Chinami」ブランドを立ち上げる

★低脂質でも大満足の1カ月分献立＆おかず★

コレステロールや中性脂肪値が高いままにしておくとメタボや動脈硬化に！ 改善するためには食生活を見直しましょう。本書では、脂質控えめの1カ月分献立や低脂質おかずをたっぷりご紹介。数値改善に役立つ食事のコツや、運動・生活習慣の解説も役立ちます。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈コレステロールを下げる献立〉より）