秋の味覚の王様「マツタケ」を思う存分楽しめる「松茸小屋」が今年も営業を始めています。

報告：小椿希美アナウンサー



上田駅から車で20分ほどの山間にある松茸小屋の「鈴子山荘」に来ています。これからいただく秋の味覚がこちら！秋の味覚の王様マツタケです。地元の上田市で収穫されたものでお邪魔している鈴子山荘の売店でも購入することができます。



上田地域では猛暑や雨が少なかったことから去年よりも半月ほど出始めが遅く今月下旬からようやく収穫できるようになったということです。まだ数は少ないということですが出来はいいということでこれからに期待していました。





1日時点では、2本～3本で2万円前後の値が付いているんですよ。上田市、特に市の南西部に位置する塩田平エリアは マツタケ の産地として有名でこの時季は、あちらこちらに「 マツタケ 」ののぼり旗が。自然に囲まれた山小屋風の店舗の中で、 マツタケ 料理のフルコースを味わえる「松茸小屋」が点在していてこの時期限定で営業しています。県内外から 大勢 の人が訪れる上田市の秋の風物詩となっています。松茸小屋の中に移動してきました。 部屋 の中は マツタケ のいい 香り に包まれているんですがご覧ください。豪華な マツタケ 料理がところ狭しと並んでいます。こちら1万3500円のCコースは一番人気で8品の マツタケ 料理が楽しめるんです。1人前あたり2～3本の マツタケ が使われているす。Cコースから食べることができる「焼き松茸」をいただきます。そして、これから 気温 が下がってくると食べたくなるのが 鍋料理 松茸小屋は、11月中旬まで営業しています。旬の味を贅沢に味わってみてはいかがでしょうか。