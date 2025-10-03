ドジャース監督、“引退表明”カーショー投手を賞賛「ドジャース史上最高の投手」
ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、10月3日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ 10月特別版」（ABEMA）に出演。引退を表明したクレイトン・カーショー投手について「ドジャース史上最高の投手」と賞賛した。
今回、YouTubeで配信された「おはようロバーツ」の特別版は、アベマMLB2025中継で最も多く解説を務めた五十嵐亮太氏が、ポストシーズン開幕前日（9月30日）のロバーツ監督を直撃。今季の振り返りや、ドジャースが見据える“連覇”の道筋など、ポストシーズン直前という緊張感の中、五十嵐氏がロバーツ監督へのオンラインインタビューを敢行した。
10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前に実施された本インタビューでは、ロバーツ監督が今季限りの引退を表明しているクレイトン・カーショー投手について「カーショーはディビジョンシリーズで先発とリリーフどちらの可能性もあります」と言及する場面も。
シーズン最終戦での降板後に交わした会話についても、「どんな気分かと聞くと『疲れている』と言いました」「私は『もう1人いけるか？』と聞くと彼はイエスと答えました」と明かしたロバーツ監督は、「彼は闘志あふれる選手でした」「ドジャース史上最高の投手です。2度のワールドチャンピオンに貢献してくれた」「おそらく私が知る中で最も競争心が激しい人物」と、惜しみない敬意を表した。
今回、YouTubeで配信された「おはようロバーツ」の特別版は、アベマMLB2025中継で最も多く解説を務めた五十嵐亮太氏が、ポストシーズン開幕前日（9月30日）のロバーツ監督を直撃。今季の振り返りや、ドジャースが見据える“連覇”の道筋など、ポストシーズン直前という緊張感の中、五十嵐氏がロバーツ監督へのオンラインインタビューを敢行した。
シーズン最終戦での降板後に交わした会話についても、「どんな気分かと聞くと『疲れている』と言いました」「私は『もう1人いけるか？』と聞くと彼はイエスと答えました」と明かしたロバーツ監督は、「彼は闘志あふれる選手でした」「ドジャース史上最高の投手です。2度のワールドチャンピオンに貢献してくれた」「おそらく私が知る中で最も競争心が激しい人物」と、惜しみない敬意を表した。