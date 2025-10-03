「シャッフルアイランド」伊藤桃々、ミニ丈コーデで美脚披露「ディナーに合う服達」
【モデルプレス＝2025/10/03】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が2日、自身のInstagramを更新。ディナーファッションを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々、美脚際立つディナーコーデ
伊藤は「ディナーに合う服達」とコメントし、2パターンのコーディネートを披露。1枚目の写真では、白のファーベストとプリーツミニスカートを着用。ミニ丈のスカートからスラリとした美しい脚が伸び、抜群のスタイルを際立たせている。2枚目では、黒のツイードミニワンピースに厚底ブーツを合わせた大人っぽくクールな装いを見せた。
この投稿に、ファンからは「スタイル神すぎ」「可愛すぎて言葉が出ない」「脚が綺麗で羨ましい」「どちらのコーデも似合いすぎ」「おしゃれで完璧」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆伊藤桃々、ミニスカートで美脚際立つ
◆「シャッフルアイランド」
