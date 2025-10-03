この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題の動画「【世界陸上】観戦の邪魔をする柴犬を〇〇で撃退！」では、父ちゃん（飼い主さん）が愛犬まめたろうの“観戦妨害”のエピソードを披露し、視聴者の共感と笑いを誘っている。動画内で父ちゃんは、世界陸上の観戦中にもかかわらずちょっかいを出してくるまめたろうに対して、「だんだん我慢の限界に達してきた」と本音を明かした。



しかし父ちゃんには勝算がありました。この日、父ちゃんのもとに待ちに待ったコーヒーミルが到着。「ビビリのまめたろうは新しいものを怖がるので、邪魔してこないだろう」という父ちゃんの予想。コーヒーミルを開封していくと、まめたろうはコーヒーミルに対して距離を取り様子見。ちょっかいを出してこなくなりました。しかし段々慣れてきたのか近づいてくるまめたろう。一方父ちゃんは、初めてのコーヒーミルの構造確認中です。ここで悲劇が起こってしまいます。父ちゃんがミルで挽いた豆をためるカップを取り外した時、“ポンッ”という音がなりました。まめたろうはこの音にビックリして、何かに弾かれたように後退。そそくさと父ちゃんの側を離れます。



実際にコーヒーミルで豆を挽いてみる父ちゃんですが、まめたろうは少し離れた場所で不服そうな顔で伏せをして父ちゃんの様子を伺っています。しばらくすると更に離れた場所へ移動して顔を背けてしまいます。様子を見に行ってみると、まめたろうはとんでもない表情で睨んできます。どうやら完全に怒っているようです。コーヒーを挽き終わってもマメ太郎は戻ってこず、部屋の隅っこへ移動してふて寝てしまうのでした。



まめたろうの観戦妨害は防げましたが、この様子をさすがに悪いと思った父ちゃんがふて寝するまめたろうを迎えに行きます。しかしちっともテンションの上がらないまめたろう。ちょっかいを出してもノーリアクションです。しょうがないので抱っこしてベッドに連れて行きます。するとまめたろうに笑顔が戻ります。邪魔したり、怒ったりで疲れたのか、しばらくすると父ちゃんに寄りかかって眠ってしまいました。



まめたろうの観戦妨害は防げましたが、結局まめたろうのフォローのため、あまり観戦できなかった父ちゃん。一方まめたろうはこの日、ハウスせずに一緒に寝る権利をゲットしたのでした。結局愛する柴犬に完敗の父ちゃんなのでした。