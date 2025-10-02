GR86¤Ç¤â¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!? ¥¹¡¼¥Á¥ã¡¼ÅëºÜ¤ÎBRZ!? ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¸ÄÀÇÉ¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼2Áª
½½¿Í½½¿§¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª¥ª¡¼¥Ê¡¼Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤âÌ¥ÎÏ
¡¡2025Ç¯9·î13Æü¤ËÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¡ÖFUJI 86¡¿BRZ STYLE 2025 with Æ¬Ê¸»úD¡×¤¬ÀÅ²¬¸©¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎAE86¡¢86¡¢GR86¡¢BRZ¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2Âæ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¿Í¤«¤é¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ëÊý¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£
¡¡Æ±¤¸¥¯¥ë¥Þ¤Ï1Âæ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â FUJI 86¡¿BRZ STYLE¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì²£¤Ë¤¢¤ëP12¤¬º£Ç¯¤âAE86¡¢TOYOTA86¡¢GR86¡¢BRZ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÀìÍÑ¤Î°¦¼Ö¼«ËýÃó¼Ö¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¡¼¥ß¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤Ãó¼Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëGR86¤È¤Ï¡©
¡¡2022Ç¯¼°¤ÎGR86¡ÊZN8¡Ë¤Ë¾è¤ë¡¢¤Þ¤·¤³¤µ¤ó¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÄø¤è¤¯¥¨¥¢¥í¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿GR86¡£
¡¡¤½¤Î¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¥¹¥¡¼¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¼èºàÈÉ¤ÏÂç¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ªÏÃ¤·¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡GR86¤Ë¾è¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï°ÊÁ°¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¾¼Ò¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬ÆÍÁ³¸Î¾ã¤·Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤êÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢GR86¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥¹¥È¤Î¥¨¥¢¥í¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿GR86¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¥Ô¥ó¤È¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥µ¥¤¥É¡¢¥ê¥¢¡¢¥ê¥¢¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥Þ¥Õ¥é¡¼¤È¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥ë¥È¥é¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ç´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ï¡¢Day in Day out (¥Ç¥¤ ¥¤¥ó ¥Ç¥¤ ¥¢¥¦¥È)À½¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ð¥ë¥Ö¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤·¤³¤µ¤ó¤¬¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿áÀã¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢½ãÀµ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤À¤±¤Ç¤ÏÁ°¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Õ¥©¥°¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤ä±«¤ÎºÝ¤Î¤Ë¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Õ¥©¥°¤¬Í¸ú¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Þ¤·¤³¤µ¤ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¼Ö¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡¡¥È¥é¥¹¥È¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥ê¥Ã¥×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Ï©¤â½üÀã¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»¤¤ë¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Ï¥À¥ó¥í¥Ã¥×DEZ102¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏAMEÀ½¤ÎGALERNA REFINO 18¡ß8J+45¤È¤¤¤¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ê¡¼¼Ö¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¥Ð¥ê¥Ð¥ê¼ÖÉ÷¤Ë¤â¤·¤¿¤¯Ìµ¤¤¡¢ÄêÈÖ¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤ÈÈï¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ÄÀ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤ËºÜ¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥·¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼À½¤ÇÂç·¿¤ÎµÛÈ×¤Ç¥ë¡¼¥Õ¤Ë¸ÇÄê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡GR86¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇµÛÈ×¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¯ÁõÃå¤Ç¤¤ë¤¿¤áÁª¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤Î½êÃ¦Íî¤Ê¤É¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌµ¤¯¡¢²¿Æü¤«ÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¿¿¶õ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤â¶ì¤Ê¤¯¥¹¥¡¼¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤Î¥¯¥ë¥Þ¤âÂ¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÈÈï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬ÀìÍÑÃó¼Ö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¾ï¤ËÂ¿¤¯¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ëBRZ¤È¤Ï
¡¡2017Ç¯¼°BRZ¡ÊZC6¡Ë¤Ë¾è¤ë¡¢¤æ¤¦¤¤µ¤ó¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤ÊWR¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ä¥Õ¥ë¥¨¥¢¥í¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿BRZ¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ÏROWEN¡¢¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¦¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥¢¥È¥é¥ó¥¯¡¦¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Ï³¤³°¤Î¥«¡¼¥Ü¥óÀ½¤ò¥ä¥Õ¥ª¥¯Åù¤Ç°Â¤¯¹ØÆþ¤·¤ÆÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤BRZ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ËHKSÀ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥¸¥ã¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HKS¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÇÓµ¤¤ÏSARD¤Î¿¨ÇÞ¤«¤éGP¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡AT¤ÎBRZ¤Î¤¿¤áÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤òÊä¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥¸¥ã¡¼¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â²ó¤ê¤Ï¥ì¥¤¥º¤ÎTE37¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤ÎRE004¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡BRZ¤ÎGT¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ü¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ü¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸GT¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤â¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥È¤ËÄÉ²Ã¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÄÌ¤ê¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿BRZ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÁõ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤ÏRX-8¤â½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥¹¥È¥¢¤Ë¤â¤ª¶â¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢BRZ¤â¥³¥Ä¥³¥Ä¤È½çÈÖ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£