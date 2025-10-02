元阪神の湯舟敏郎氏は大学から投手に転向

元阪神左腕の湯舟敏郎氏（野球評論家）が本格的に投手となったのは1985年に奈良産業大（現・奈良学園大）に入学してからだ。大阪・興国高までは外野手がメインだったので、一気に変わったが進化もしていった。大学1年から活躍し、大学2年春頃からは主戦投手にまで成長。チームも強く、1985年春にリーグ3部で優勝し、入れ替え戦にも勝利し2部に昇格。同秋は2部でも優勝と躍進が続いた。

奈良産大は1984年に創立。1985年入学の湯舟氏は2期生にあたる。創部2年目の硬式野球部はその年春から近畿学生連盟に加入、リーグ3部からのスタートで、いきなり優勝を成し遂げた。1、2年生だけの奈良産大とはいえ、高校野球でもまれた選手ばかりで、3部の他大学に比べればレベルも高かったという。投手に完全転向した湯舟氏も、この1年春から登板し、3部優勝に貢献した。

「上の人（2年生）に投手が2人いたんですけど、1人はもともとショートだったので、そっちに戻って、上はひとりだけ。僕らの世代は3人か4人が1年春から試合で投げていました。智弁学園で甲子園に出た左ピッチャーが同級生にいて、彼がメインで投げていました。僕はどうでしょう。2番目か、3番目だったですかね」。その2、3番手を争ったのは同級生の山田俊幸投手で、湯舟氏と同じ貝塚リトル・シニア出身だった。

貝塚シニア時代の湯舟氏は一塁手の控えで、山田氏はエースで4番。時を経て再び同じチームになり、投手として競う関係になったのだから、これも何かの縁だったのだろう。そこで切磋琢磨しながら、投手としての技量もアップしていった。「僕も体が高校の時よりも大きくなって、少なからずがっちりしてきて、少し力もついた。そういう意味で、球威が増したことも考えられるでしょうね」と話し「それに練習量ですよ」と付け加えた。

「当時、大学では毎日ピッチングしていたんですけど、練習の時も30球くらいしか投げていなかったんです」。それがよかったという。「（外野手兼2番手投手だった）高校の時はブルペンで200球くらいは投げていたので、大学の時は体の疲れが違ったんです。ゲームの時もフレッシュな、元気な状態でマウンドに上がったんだろうなとは思います。最初は真っ直ぐとカーブだけでしたが、途中からはスライダー、フォークも投げ出して球種も増えましたしね」。

投手陣の軸に成長「不安はなかった」

湯舟氏が大学1年の1985年春、近畿学生リーグ3部優勝の奈良産大は、入れ替え戦にも勝ち2部に昇格。同年秋は、その2部でも優勝した。「その年の秋は1部との入れ替え戦で神戸大に2戦2敗で負けちゃったんですけどね。僕もそこで投げて1敗しました」。いわばチームにとって初めての挫折だったが、そこからまた気合いを入れ直した。翌1986年春も2部で優勝し、今度は大工大との対戦となった入れ替え戦も制して1部昇格を決めた。

その大学2年春頃から湯舟氏が主戦格になった。「（それまでエースだった左腕の）智弁学園出身の同級生がちょっとコントロールを乱した時期があったんだったかなぁ。なんかそんなんで僕が最初に行くようになったと思います。球の速さは断然、智弁の彼でしたけど、ストライクゾーンに行く確率は僕の方が高かったんでね」。あらゆる意味で奈良産大に進学したのが、湯舟氏には吉と出たようだ。

「コントロールが悪くなって、ゲームをつぶしちゃうとか、そういう不安はなかったですね」という湯舟氏が投手陣の軸となってからも奈良産大の勢いは止まらなかった。1986年秋は昇格した近畿学生リーグ1部でも優勝。それだけではない。ここから湯舟氏の在学中はすべて優勝し、その後も含めれば、1992年春まで12連覇を果たす。その強さはハンパではなかった。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）