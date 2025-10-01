500万冊以上の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimitedが3カ月無料キャンペーンを実施中【10/10まで】
500万冊以上が読み放題となるKindle Unlimitedが、2025年10月10日までの期間限定で3カ月無料になるキャンペーンを実施中です。Kindle Unlimitedは小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップが魅力のサブスクサービスで、通常は月額980円になります。
これからむかえる読書の秋、お気に入りの一冊を探してみませんか？
Kindle UnlimitedはKindleの読書アプリを使って、Kindle端末だけでなく、スマートフォンやタブレット、PCからも利用できます。自宅でのリラックスタイムや通勤通学時など、好きなときに好きな端末でさっと読むことができるのが魅力。重たい本を持ち運ぶストレスから解放されます。
小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップがそろっており、Kindleの公式ページからはKindle Unlimited読み放題対象の商品を確認できます。
また、「文学・評論」「ノンフィクション」「Kindle マンガ」などのジャンルから検索したり、カスタマーレビューの★4以上で表示したりもできるので、きっと読みたかった1冊に出会えるはず。
「ハリー・ポッター」など人気のシリーズも揃っているので、まとめ読みしたいときにもぴったりです。
キャンペーンは2025年10月10日までの期間限定なので、気になっている人はお見逃しなく！
10月4日からスタートするプライム感謝祭の先行セールでは、2025年発売のカラー版Kindleデバイスも10,000円オフになると予告されています。特にマンガをKindleで楽しみたい人は要チェックですよ。
→「Kindle Unlimited」が3カ月無料キャンペーン開催中
→ Kindle Unlimitedのラインナップをチェック
Kindleのカラーデバイスが、プライム感謝祭でプライスダウンへ
10月4日からスタートするプライム感謝祭の先行セールでは、2025年発売のカラー版Kindleデバイスも10,000円オフになると予告されています。特にマンガをKindleで楽しみたい人は要チェックですよ。
New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)
※10/4から10,000円オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
New Amazon Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー | Amazon Kids+で2,000冊以上の子ども向けの本が12か月間読み放題、防水、16GBストレージ、最大8週間持続バッテリー
※10/4から10,000円オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
New Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
※10/4から10,000円オフに
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のAmazonおすすめキャンペーン
