500万冊以上の電子書籍が読み放題。Kindle Unlimitedが3カ月無料キャンペーンを実施中【10/10まで】

500万冊以上が読み放題となるKindle Unlimitedが、2025年10月10日までの期間限定で3カ月無料になるキャンペーンを実施中です。Kindle Unlimitedは小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップが魅力のサブスクサービスで、通常は月額980円になります。これからむかえる読書の秋、お気に入りの一冊を探してみませんか？

※アカウントによってはキャンペーンが表示されない場合があります

自宅でも移動中でも。どこでも好きな端末で楽しめる

Kindle UnlimitedはKindleの読書アプリを使って、Kindle端末だけでなく、スマートフォンやタブレット、PCからも利用できます。自宅でのリラックスタイムや通勤通学時など、好きなときに好きな端末でさっと読むことができるのが魅力。重たい本を持ち運ぶストレスから解放されます。

雑誌やコミックも。幅広いジャンルから気になる本を探そう

小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップがそろっており、Kindleの公式ページからはKindle Unlimited読み放題対象の商品を確認できます。また、「文学・評論」「ノンフィクション」「Kindle マンガ」などのジャンルから検索したり、カスタマーレビューの★4以上で表示したりもできるので、きっと読みたかった1冊に出会えるはず。「ハリー・ポッター」など人気のシリーズも揃っているので、まとめ読みしたいときにもぴったりです。キャンペーンは2025年10月10日までの期間限定なので、気になっている人はお見逃しなく！

Kindleのカラーデバイスが、プライム感謝祭でプライスダウンへ

10月4日からスタートするプライム感謝祭の先行セールでは、2025年発売のカラー版Kindleデバイスも10,000円オフになると予告されています。特にマンガをKindleで楽しみたい人は要チェックですよ。

その他のAmazonおすすめキャンペーン