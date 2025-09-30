戻ると愛車が痛車になっており絶句…

2025年9月27日放送の『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』（フジテレビ系）で、お笑いタレント・カンニング竹山さんの愛車が“痛車”に変えられるドッキリが行われました。

【画像】え、これ1週間乗ってたの!? 痛車化された竹山さんの愛車

竹山さんは、番組の人気企画「秒でドッキリ」シリーズのターゲットに選ばれ、仕掛けられたドッキリの内容は、愛車が美少女キャラなどのラッピングを施された、いわゆる“痛車”になってしまうというものでした。

ドッキリ当日、竹山さんは『ノンストップ！』（同局）出演のため、愛車の黒いクラウンクロスオーバーでフジテレビに到着し、地下駐車場にクルマを停めました。

番組収録中、ボンネット、車体の両サイド、ルーフ、リアと、クルマの全体にわたってラッピングシートを貼り付ける作業が行われましたが、作業完了までに約5時間を要するとのことで、『ノンストップ！』収録後には、わざわざサンミュージックプロダクションの若手芸人も巻き込み、偽の番組収録が行われることになりました。

その間にラッピングされた愛車には、茶髪の女性キャラとともに「たかのり だいすき」「本当は怒ってないよ」「ちょっとお金持ってるよ ハワイに別荘もあるよ」「たけやまが乗ってます」といったメッセージが添えられていました。

生放送を終えた竹山さんは、変貌した愛車を目にしてしばし絶句。カギを取り出し、自分のクルマかどうかを確認。開錠されると、「うわ開く！ 俺の…」と現実を受け止める展開に。

その後、スタッフが登場してネタばらしをすると、「ダメだろ！何してくれてんのよ！ ドッキリじゃねえよ、イタズラだろこんなの!!」と抗議。

さらにリア部分についても、「乗れる訳ねえだろ！『たけやまが乗ってるよ』って書いてあるよ、バレねえために全面黒にしてんだよ!!」と猛抗議し、スタジオの笑いを誘いました。

業者がラッピングを剥がしに来られるのは1週間後になるとの説明には、「今呼べよ！」と怒っていた竹山さんでしたが、若手芸人のために行われた偽番組の放送を条件に、1週間そのまま乗ることに。

後日、再び番組収録の合間にはがしてもらったものの、リア部分だけが残された状態となり、「どうにかして」と再び抗議することになりました。

なお、番組の公式Xに投稿された痛車に関しては、「久しぶりにお腹抱えて笑いました。どなたが描いた作画なのかも少し気になります」「竹山さんの久々のキレ芸が見られたのも楽しかった」といったコメントが寄せられていました。