阿部亮平（Snow Man）が支配人を務める『回転エンターテインメントショー まわせ！』（日本テレビ系）が、10月5日14時より放送される。

【画像】秋らしい装いの阿部亮平（全2枚）

同番組は、ドーナツ型の巨大回転ステージで気になる人や物、技などを360度グルグルまわす、何でも回転エンターテインメントショー。「そっくりさんをまわせ！」企画では、ちょっと小柄なSnow Manそっくり軍団と阿部が夢の回転コラボを果たす。

■秋らしい装いで“カリスマックスポーズ”を披露する阿部亮平

宮舘涼太のそっくりさんとして出演する宮月優斗（ちむ様）が、自身のXで出演報告とともに阿部と「Snow Manそっくり軍団」の集合ショットを公開。

阿部は茶系のチェック柄ジャケットにグレーのパンツを合わせた秋らしい装い。腰に手を当て、薬指だけを曲げた“カリスマックスポーズ”をきめる姿は、周囲のそっくりさんたちの中でもひときわ存在感を放っている。

■すらりとした長身＆ビジュアル際立つショットも

また菊池風磨（timelesz）のそっくりさん・菊池風風磨も自身のXで出演を報告し、阿部を中心に出演者が並んだオフショットを公開。こちらでもすらりとした長身の阿部のビジュアルが際立っている。

SNSでは「阿部ちゃんかっこよすぎ」「阿部ちゃんのビジュが素晴らしい」「そっくりさんに囲まれても一瞬で本物が分かる」「本物のオーラすごい」「阿部ちゃんのMCとっても楽しみ」といった声が寄せられている。

■番組情報

日本テレビ『回転エンターテインメントショー まわせ！』

10/05（日）14:00～

支配人：阿部亮平（Snow Man）

パネラー：タイムマシーン3号、高橋真麻、山下美月、ゆうちゃみ、吉村崇（平成ノブシコブシ）※50音順

進行：住岡佑樹（日本テレビアナウンサー）

『回転エンターテインメントショー まわせ！』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/svf/articles/2431gbdb0p2mm4aw802d.html

Snow Man

