ENHYPEN（エンハイプン）のNI-KI（ニキ）が着こなす秋らしいPRADA（プラダ）ルックに「カッコ良すぎる」という反響が相次いでいる。

■ENHYPENニキ、エクステを付けてさらに大人っぽい雰囲気に

ENHYPENは7人揃って、現地時間9月25日にイタリア・ミラノで開催されたPRADA（プラダ）の2026年春夏レディスファッションショーに出席。aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）との集合ショットも公開され、話題を集めていた。

グループのInstagramではソロショットが公開され、ニキはまずデニムのジャケットに同色のデニムパンツを合わせた上品なコーディネートで登場。凛々しい視線をカメラに向けた。今回のショー参加のためにエクステを付けたという髪型も、大人っぽい魅力を生み出している。

そしてショーに参加した際のロングコートのコーディネートでは、ボリューム感のあるファーがニキの雰囲気にしっかりとマッチ。長身が引き立ち、ラグジュアリーなムードを漂わせた。

SNSでは「かっこよすぎて失神」「これで19歳って誰が信じられる!?」「ビジュやばすぎて悶絶」「高身長にロングコート最高」「ニキくんPRADAが似合い過ぎる」「デニム×デニムが最高すぎる」「色気爆発」「長髪ニキのPRADAえぐい」「品の良さが発揮されてる…」「美しすぎるな…」「映画の中のワンシーンみたい」と、ニキのビジュアルが大きな話題を集めている。

■ENHYPENが着こなす、PRADAの秋色コーディネート

なおPRADAとENHYPENのSNSでは、ENHYPENの7人が秋らしいコーディネートに身を包んだショート動画がアップされている。