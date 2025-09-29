この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「絶対に成功する社長の裏側。これを見て会社を成功させるか、一生今のままで終わるかはあなた次第です。」で、倒産を防ぐプロとしても知られる“黒字社長”こと市ノ澤翔氏が、成功している社長の裏側に鋭く切り込み、そのリアルな実態について語った。



冒頭、世間一般に広がる「成功した社長＝キラキラ豪遊生活」というイメージについて市ノ澤氏は「実は成功している社長の裏側って、意外と普通というか当たり前のことを当たり前にやってたりするんだよね」と切り出す。続けて、「誰もがクラブで飲み歩いてお姉ちゃんを連れ回してるわけじゃなくて、意外と質素な生活というか、普通の人と変わらない生活をしてたりする」と、業界の現実を明かした。



また、市ノ澤氏は「キラキラして見える経営者さんって本当に儲かっているのかクエスチョンだよね。手元のお金の原資が借金だった-なんていう失敗社長もいっぱい」と警鐘を鳴らす。実際には、SNSで“金持ちアピール”をしている人の多くは「お金が本当にある人ほどアピールしない。見せびらかす必要なんかないから」とバッサリ。本物の成功社長はむしろ「無駄なものは持たず、6畳1間に住む大社長もいる」と例を挙げる。



さらに「やっぱりビジネスが面白いからやってる人が多い」「24時間365日仕事のことばっかり考えてる。贅沢が目的じゃないから会社の規模も伸ばせる」と、自身の経験や経営者仲間の実例を交えつつ、その内面にも迫る。健康への意識の高さも特徴の一つで「成功している人は健康に気を使ってる人が多い。お金があっても病気だと意味がなくなる」と本質的な価値観を語った。



また、市ノ澤氏は「成功している社長は忙しいからこそレスポンスも速い。逆に暇な人ほどレスポンス遅い」と意外な共通点も披露。さらに「どんな相手にも態度を変えず、むしろ本当に成功している人は人柄が良い」として、「お金がある人は悪者と思われがちだが、実際は謙虚で親切な人が多い」と世間の偏見を覆した。



締めくくりには「贅沢したければ、まず会社を勝たせてから。借金で豪遊した結果、会社を潰す社長も多いので、お金の使い方は間違えないで」と忠告。「本物の成功者」の本質を語るとともに「夢のない話も多かったかもしれないが、だからこそ本質を押さえて会社を成功に導いてほしい」と呼びかけた。



最後には私生活の一端として「実はK-POP好き。KARAやTWICEが昔から好き」と明かし、意外な素顔ものぞかせて動画を締めくくった。