川口春奈が「絶対的CM女王」に君臨する理由…橋本環奈や広瀬すず、今田美桜らライバル女優を2倍以上引き離し

「低視聴率女王」と呼ばれた過去

川口春奈が安定した人気を維持している。本職の女優業はもとより、ここ数年目立つのがCMでの活躍だ。

ENEOSやJCB、サントリー、カルビー、はま寿司、ライオン、ニデック、シオノギヘルスケアなど、多種多様な業種に起用され、2023年から2年連続でCM起用社数ランキング首位に君臨。今年も芦田愛菜に続いて2位につけており「令和のCM女王」とも呼びたい存在だ。

CMでの活躍は、幅広い層からの好感度の高さを示している。また、アンチが少ないことの証明でもあるだろう。

そういうところは、3学年上にあたる高畑充希にも似ているが、川口が違うのはかつて逆風にも見舞われていたことだ。13年、ゴールデンタイムでは初の主演作となった『夫のカノジョ』（TBS系）が歴史的低視聴率にあえぎ、打ち切りという事態に。他の作品でもなかなかヒットに恵まれず「低視聴率女王」という汚名を着せられた。

その一方で、話題になったのが、SNSでの強気な言動だ。17年には、一般人による盗み撮りに対し、

「みんなはどうかわからないけどわたしはそれは嫌なんだよな。すごくすごくすごくすごくね」

と怒りをぶちまけたりした。

バラエティー番組では、SNSに可愛く見せたい系の投稿をする女子が嫌いだとして、

「そんなん誰が知りたいんやろ？ 載せんでいいやん」

と、発言したこともある。

大河『麒麟がくる』で掴んだ転機

そんななか、年下の女優たちが大役を射止めていく。5学年下で「ニコモ（雑誌『ニコラ』専属モデル）」の後輩でもある永野芽郁がNHKの朝ドラ『半分、青い。』（18年度前期）に主演。他にも、芳根京子、葵わかな、広瀬すず、杉咲花、清原果耶、上白石萌音といった年下の女優が朝ドラヒロインとなった。

川口が初めて朝ドラに出演したのは22年度前期の『ちむどんどん』で、ヒロインの姉役。当然ながら、ヒロインを務めた黒島結菜も彼女より年下だ。

しかし、この時点で彼女の運命は大きく変わっていた。19年11月、沢尻エリカが不祥事を起こし、すでに撮影が始まっていた翌年度のNHK大河ドラマ『麒麟がくる』を降板。その代役に急遽、起用されたのだ。

とはいえ、彼女は時代劇経験すらなく、荷が重いのではとする見方もあった。それを踏まえ、SNSでこんな決意を表明。

「職業柄、日々いろんな声が聞こえてきますが、全く私には刺さりません。私にしかできないこと、私にしかないストロングポイント。大切な人の言葉に耳を傾け、自分を信じてやるのみです」

結果として、彼女が演じた帰蝶は視聴者から高く評価された。織田信長の妻でありながら、策謀にも長け、明智光秀の謀反にも背中を押すような役どころに、見事にハマったのである。

これは、持ち味の健康的なイメージがプラスに働いたのだろう。沢尻が演じていたら、もう少しドロドロした感じになった気がするが、川口の芝居にはそれがなかった。強気な美人というイメージは似ていても、その真っ直ぐで大らかな雰囲気とキャラは彼女ならでは。そこが戦国時代を舞台にした殺伐としたドラマ空間のなかで、不思議と明るい輝きを放っていた。

『silent』で証明した確かな女優力

なお、それまでくすぶっていたのは、彼女も制作側も、そのイメージを上手く活かせなかったからだ。

たとえば、映画デビュー作となった『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』（11年）での役は、病気で夭折する女子高生。ちょっと合っていないのではと感じたものだ。

つまり、SNSでの言動を見ても、あるいは格闘家との熱愛中、リングサイドで応援していたエピソードを振り返っても、彼女は翳のある、儚げな役は向かないタイプ。

刑事ドラマの紅一点みたいなものなら映えそうだ、などと考えていたら、時代劇の勇ましい姫というところで当たったわけで、なるほどと得心できた。

その後、彼女は22年の主演ドラマ『silent』（フジテレビ系）で、さらなる飛躍を遂げる。

この作品は健常者と障害者の恋愛ドラマであり、彼女は前者の側。目黒蓮が演じた聴覚障害者を懸命に理解しようとする姿に、その健康的なイメージが存分に活かされ、その構図は30年近く前の名作『愛していると言ってくれ』（TBS系）における豊川悦司と常盤貴子のそれにも通じるものだった。

大キャンセル時代を生き抜く健全さと親しみやすさ

そして、CMでの活躍にも、このイメージが決め手となっていることはいうまでもない。

近年、芸能人、あるいはテレビに出ている人たちに対して健全さを求める傾向がエスカレートしていて、その基準を満たさなくなれば容赦なくキャンセルされる事例が多発している。前出の永野芽郁もそうだし、橋本環奈もパワハラ疑惑報道でやや失速した。

川口の場合も、ブレイク前はSNSなどでの言動で危なっかしさを感じさせたが、そこでいろいろと学べたのか、上手く軌道修正ができている。写真にせよ、動画にせよ、目の下にクマのあるすっぴんを見せたり、ひとりでラーメンを食べに行ったり、趣味の海釣りに出かけたりといった姿を投稿して、庶民的な親しみやすさをアピール。裏表のなさそうな性格だから、それが素でもあるのだろう。

これが「高すぎない」イメージにもつながっている。実際、CMのギャラなども同世代のトップ女優に比べてリーズナブルだとされるが、ほとんどの商品において消費者に手が届きそうと思わせられるのは大事なことだ。

広瀬すずのように若くして絶大な人気を得てしまうと、ギャラもイメージも高いところで安定してしまうし、川口と似た系統の今田美桜も朝ドラに主演したことが、CM本数に関しては伸びをもたらさないかもしれない。

あと、年齢やポジションの近い人としては小芝風花がいる。ただ、地道かつ尻上がりにここまで来た小芝に対し、川口には逆境を乗り越えたシンデレラみたいな物語性があって、そこもCM向きな強さのように評価されているのではないか。

明石家さんまにもハマった「離島女優」

ちなみに、海と風の様子などを示す言葉に「時化（しけ）」と「凪（なぎ）」がある。ハタチ前後の川口は「時化」だったが、今は完全に「凪」の状態。波風が立つことを怖れるCM業界としては、安心して任せられる存在なのだ。

とまあ、そんなたとえをしたくなるのは、彼女が長崎県福江島という離島の出身だからでもある。同じような「離島女優」には島根県隠岐の島出身の田中美佐子がいて、このふたりはタイプが似ている。

気取らないサバサバしたところや、行動力のありそうなところ、それゆえにアンチを生みにくいところだ。

川口は昨年『心はロンリー 気持ちは『…』FINAL』（フジテレビ系）でマドンナ役を演じた。明石家さんまのライフワークみたいなドラマシリーズで、40年前、初代マドンナを務めたのが田中。偶然だろうが、興味深いキャスティングだ。また、さんまは川口を、

「ものすごいやりやすかった。俺も好きになってるからね」

と、賞賛していた。大竹しのぶとの関係性が示すように、女優のたくましさを愛するベテランの発言とあって、これからの女優人生も前途洋々なのではないか。

なお、彼女は20歳くらいのときのインタビューで、

「周りの環境が地元とは違いすぎて、いまだに若干戸惑うこともあります」

と、明かしていた。慣れない東京での生活、そして芸能界での活動に、時間をかけて適応していった結果が、今の状況なのだろう。才能と努力によって、時化を凪に変えた川口春奈の人気は、当分安泰に思える。

