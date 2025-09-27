Instagramに投稿されたのは、宿題中の飼い主さんに遊んでもらう猫さんの様子。机の上で遊んでもらっていた猫さんですが、どうやら強い睡魔が襲ってきたようで……？可愛すぎる自由な様子は、記事執筆時点で350万回も再生され「平和すぎて感動します」「癒されました♡」「可愛すぎて何回も見ちゃいます！」とコメントが寄せられています。

【動画：宿題休憩中の娘に遊んでもらうネコを見ていると…まさかの展開が可愛すぎる】

宿題の休憩中に遊んでもらう猫さん

Instagramアカウント「Niko(@nikkonattou)」では、猫のニコちゃんと娘さんのほっこり可愛らしい暮らしの様子が投稿されています。

この日は机に向かって宿題中だったという娘さん。そんな娘さんに、ニコちゃんは構ってほしかったらしく、「遊んで～」とお邪魔虫モードに。

こんな可愛くおねだりされたら、娘さんも構うしか選択肢はありません！文房具を使って、目の前でチラチラと動かして遊んであげていたのだそう。

最初こそ文房具を追いかけていたニコちゃんですが、徐々にそのスピードが遅くなっていったのだとか。あんなに遊びたがっていたのに……！？

どうしても眠気に勝てなくて…

どんどん動きが遅くなっていくニコちゃん。そして…

寝ちゃった！？どうやら睡魔に襲われていたから動きがスローモーションになっていたようです（笑）

しかし、元々は遊んでほしい気持ちで机の上へやってきたニコちゃん。「おっと、寝落ちしちゃった」と再び娘さんに遊んでもらおうと、頑張って目を開けたようです。

しかし、その後しばらく遊んでいたニコちゃんでしたが、やっぱり睡魔には勝てなかった模様。結局、最後は娘さんの宿題の隣で爆睡してしまったのでした！

自由気ままな様子がSNSで話題に

自由気ままでのんびりとした様子を見せたニコちゃんには、「可愛すぎる♡」「平和すぎて感動します」「癒されました♡」「可愛すぎて何回も見ちゃいます！」といった声が寄せられ、投稿は350万回以上再生されるほど大反響！

普段からのんびりした様子をみせることの多いニコちゃんは、娘さんと一緒にお昼寝していることもあるのだそうですよ。

そんなニコちゃんと娘さんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「Niko(@nikkonattou)」で見ることができます。他の日の投稿も気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね！

ニコちゃん、娘さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

