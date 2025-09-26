上曽トンネルの様子。



茨城最長の「上曽トンネル」が9月27日に開通！

上曽トンネルの事業概要図。

茨城県桜川市と石岡市は、両市の境において整備を進めてきた「上曽トンネル」を2025年9月27日15時に開通すると発表しました。開通に先立ち、同日午前10時30分から茨城県石岡市と桜川市の主催で開通式典が実施されます。

上曽トンネルは、県内最長となる延長約3.54km、片側1車線で整備されます。整備事業は1995年にスタートし、工事中断などのトラブルを乗り越えて2018年に両市が工事を再開。事業開始から30年を経て完成しました。

【開通概要】

事業箇所：上曽トンネル（石岡市上曽～桜川市真壁町山尾）

全体延長：約5.58km（トンネル3.54km、取付道路2.04km）

幅員：8.0m、6.5ｍ

開通日時：2025年9月27日15時

「上曽トンネル」の開通メリットは？

上曽トンネル内における工事の様子。

同トンネルの整備区間には、石岡市上曽と桜川市真壁町山尾を結ぶ「上曽峠」があります。ここは幅員が狭く、道路の線形も曲がりくねったカーブや急勾配であることから大型車の多くが迂回を余儀なくされる「交通の難所」と呼ばれています。また、台風による倒木や積雪の影響で通行止めとなるなど、気象の影響を受けることもあり、トンネルの開通が待ち望まれていました。

上曽トンネルが開通することで、上曽峠を通過せずに済むため、スムーズな通行が可能となり、気象の影響も少なくなります。さらに、大型車も迂回する必要がなくなるため、物流の効率化にもつながる見込みです。

桜川市の試算によると、上曽トンネル開通後は、これまで1日約1400台だった交通量が、約4倍の6000台に増加。現在の上曽峠を通行するよりも約10分の時間短縮が見込まれるといいます。

また、災害時における緊急輸送や両市間の交流促進、沿線地域の振興にも寄与することが見込まれます。さらに、県南地域と県西地域が結ばれ、茨城空港へと東西を直結する基軸も形成されることから、県南・県西地域間の連携強化が見込まれ、地元産業や物流・観光を支える路線としても期待されます。

このように上曽トンネルの開通は、単なる地域の交通利便性向上を超えて、今後の地域発展に大きな役割を果たすようです。開通後に実際の交通流がどのように変化するのか、引き続き注目していきたいです。