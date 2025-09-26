【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ

TGS2025の「ブラウンダスト2」ブースにて、コスプレイヤーのお姉様方と触れ合えるイベントが登場している。

「ブラウンダスト2」ブースがあるのは、ホール9の一角。円形に設置されたバーカウンターがあり、ここを訪れるとキャラクターのコスプレイヤーが来場者をもてなしてくれる。

「グルピィ・ダイナー」がTGS2025に登場

さっそく案内されると、バーの中にいるお姉様とのおしゃべりタイムがスタート。「ブラウンダスト2」をプレイしているかどうか、好きなキャラクターがいるかどうか、簡単なやりとりができる。

そして、最後に手元のスマホで「ブラウンダスト2」の公式Xをフォローするか、ゲームアイコンを表示することで、アクリルキーホルダーがランダムでプレゼントされる。ごく短い時間ではあるが、胸いっぱいの時間を過ごすことができる。

なおゲームの業績40レベル以上の場合は、別途「VIP」用の列に並ぶことで、特製のオリジナル皿がプレゼントされるほか、オリジナルグッズがもらえるVRゲームにも挑戦できる。来場して癒やしを求めたい場合は、訪れてみるといいだろう。

