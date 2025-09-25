株式会社Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』の新企画として、俳優のケイン・コスギさんが出演するエクササイズ動画「ケイン’s スキルアップアイランド」をYouTubeで公開した。

映像では、無人島や崖の下、ダチョウとの共演シーンなど多彩なシチュエーションで、楽曲「タッカー’s スキルアップアイランド」に合わせて全身を使ったトレーニングを展開。後半にはケインさん考案のオリジナルトレーニングも披露される。

ケインさんは「元々自分のキャラが成長していくゲームがとても好きなんです。トレーニングを頑張った分きちんとそれがキャラに反映されていくというのがやり甲斐があります！人生と一緒ですね（笑）」とゲームの魅力を語った。また、「あんな間近でダチョウを見て触ったのは初めてでしたし、いつ嘴で突かれるかと実はビビっていました。やっぱりリアルな環境で撮影出来るのは演者として嬉しいです！」と撮影の様子も振り返った。

動画の中で披露したトレーニングについては「今でも1日4〜5時間ほどはしております。アクション俳優として何歳になっても作品に出演していきたいと思っております」と語り、ファンに向けては「たった3分弱で終わるケイン’s スキルアップアイランドはトレーナーの皆様にピッタリです（笑）ぜひ楽しみながら一緒に身体を動かしましょう！！」と呼びかけた。

「ケイン’s スキルアップアイランド」は公式YouTubeチャンネルで公開されている。