2025Ç¯11·î23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊESAT-J YEAR 3¡Ë¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¶µ°é²þ³×¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÏÃ¤¹ÎÏ¡×¤Ë½ÅÅÀ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼õ¸³¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØÃæ³Ø±Ñ¸ì¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤Û¤ÉÏÃ¤»¤ë¡ª¸«¤¿¤Þ¤ÞÉÃ¤Ç¸À¤¦±Ñ²ñÏÃ¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Öµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯½¬´·²½¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¤â¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÃø¼Ô¤Î¿¹½¨É×¤µ¤ó¡ÊÎïß·Âç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø½¬Ë¡
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î³Ø½¬¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¼¤Ò¼¡¤Î5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ À¼¤Ë½Ð¤¹
¡¡±ÑÊ¸¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤Ï¡¢È¯²»¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ì×Ã¤äÊ¸Ë¡¤ÎÄêÃå¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¤ÇÄÉ¤¦¤À¤±¡¢Ê¹¤Î®¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¸À¤¦¡×¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤é´°àú¤ÊÈ¯²»¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö·«¤êÊÖ¤·À¼¤Ë½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
➁ Ã»»þ´Ö¤Ç¤âËèÆü·ÑÂ³
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°ÎÏ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤³¤½¿¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡1Æü10Ê¬¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤ËÎÏ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
➂ ¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬
¡¡ËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿·Á¼°¤ÇÎý½¬¤·¡¢À©¸Â»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¿²»¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ¡Ö°Õ¸«¡ÜÍýÍ³¡×¤ÇÅú¤¨¤ë
¡¡ESAT-J¤ä±Ñ¸¡¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ëÌäÂê¤¬É¬¤º½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖI think¡Á¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¡×¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤ò2¤ÄÅº¤¨¤ë¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö°Õ¸«¡ÜÍýÍ³¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅú¤¨¤ëÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ´Ö°ã¤¤¤«¤é³Ø¤Ö
¡Ö´Ö°ã¤¨¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¸½¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¸À¤ª¤¦¡×¤È½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾åÃ£¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ºÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÎÏ¤ò¿¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä¾¶á¤Î¥Æ¥¹¥ÈÆüÄø¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¼õ¸³¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê´ü´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Ãæ³Ø¹»±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡ÊESAT-J YEAR 3¡Ë
¡¡¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë
¡¡Í½È÷Æü¡§2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡ÂÐ¾Ý¡§ÅÔÆâ¸øÎ©Ãæ³Ø¹»Åù¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÂè3³ØÇ¯Á´À¸ÅÌ
±Ñ¸¡2¼¡»î¸³
¡¡AÆüÄø¡§2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡BÆüÄø¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
