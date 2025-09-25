¶¥ÇÏ¤Î¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¡É¤òÀ©¤·¤¿ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ç°ÛÎã¤ÎÂÐ·è¡ª·ë²Ì¤Ï¡ÖÄË¤ßÊ¬¤±¡×¤Ë
ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ³¦¡ÊJRA¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ´¶µ»Õ¤ÎÌðºîË§¿Í»á¤Ï23Æü¡¢±¹¼Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£J1µþÅÔ¥µ¥ó¥¬FC¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Æ±»á¤Ïº£Ç¯¡¢À¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â³Û¤Î¶¥Áö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëGµ¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ò¼«¿È¤Î´ÉÍýÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÇÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä²¤½£¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤â´ÉÍýÇÏ¤ò³èÌö¤µ¤»¤ëÆ±»á¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥Ã¥È¥Þ¥ó¡ÊË¹»Ò¤ÎÃË¡Ë¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìðºî»á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é±¹¼ËÌ¾µÁ¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤ÆÆ±¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ê©1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿ÀÖÇò¤ò±¹¼Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤À¡£
Æ±»á¤¬´ÑÀï¤·¤¿23Æü¤Î»î¹ç¤Ï´ñ¤·¤¯¤â¡¢´ÉÍýÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÇÏ¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ£ÅÄ¿¸»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤ëÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£±¹¼Ë¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¡Ö»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ£ÅÄ»á¤È¤Î´ñÌ¯¤Ê±ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü¤Ï¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Î±þ±ç¡ª🟣
vsÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢⚽️
»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç¡¢Æ£ÅÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÈÄË¤ßÊ¬¤±¤Ç¤·¤¿🤭#µþÅÔ¥µ¥ó¥¬ pic.twitter.com/Uyq8r4sthN
— ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡Ú¸ø¼°¡Û (@yahagistable) September 23, 2025
¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤âºòÇ¯¥Æ¡¼¥ª¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¤Ëµ³¾è¤·¡¢GµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤òÀ©¤·¤¿É©ÅÄÍµÆó»á¤¬Æ±ÍÍ¤ËµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤È¡Ö¶¥ÇÏ¡×¤Î´ñÌ¯¤Ê±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¤ËÃíÌÜ¤À¡£